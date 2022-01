Michael J. Fox reveló que tuvo que aprender a caminar de nuevo tras una intervención en la médula: “Nadie se atrevía a operarme”

GROSBY GROUP

Hace más de 30 años que Michael J. Fox se enfrenta a diferentes problemas de salud. El actor viene librando una difícil batalla contra el Parkinson, y como si fuese poco, tuvo que enfrentar una complicada recuperación tras ser operado de la médula.

En su libro autobiográfico, No Time Like the Future, la estrella de Volver al futuro contó como fue esa intervención quirúrgica por la que tuvo que aprender a caminar de nuevo. “Era un caso tan complicado que nadie se atrevía a operar”, aseguró. “ Nadie quiere ser el cirujano que dejó a Michael J. Fox en silla de ruedas ”, agregó.

Tras la operación, el actor tuvo que sobreponerse a las distintas etapas de rehabilitación. “Al principio era como un equilibrista con botas de militar”, escribió. “A la hora de estirar el cuerpo, de realizar los movimientos fundamentales, de sentarme o levantarme de una silla, de agarrar algo... Todo para conseguir el ambicioso objetivo final: caminar sin necesidad de ayuda”, relató.

“Recorro kilómetros y más kilómetros en un corto tramo de pasillo situado en la tercera planta de la clínica, con andador primero, con dos bastones luego, con uno solo después”, fue recordando en las páginas de su libro.

Tras contar públicamente que padece Parkinson en 1998, Fox se sinceró muchas veces sobre su batalla contra la enfermedad. En 2018, el actor contó que le detectaron un tumor no cancerígeno en su columna que fue creciendo con rapidez y esparciéndose en todo su cuerpo, razón por la cual tuvieron que operarlo de la médula. “Iba camino a una parálisis si no me operaban inmediatamente”, relató en su momento. La operación, si bien resultó exitosa, presentaba muchos riesgos; el tumor estaba ubicado en una zona compleja y, de no ser removido correctamente, podía ser contraproducente.

Fox debió someterse a una rutina de ejercicios que duró cuatro meses para poder volver a caminar. En ese proceso, se fue de vacaciones con su familia unos días, y al regresar a Nueva York por cuestiones laborales, se cayó en la cocina de su casa y se quebró el brazo. “Definitivamente ese fue el momento más oscuro de mi vida”, declaró.

Años atrás, en una charla con Denis Leary, habló un poco de esto. “ Después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar, yo me pavoneaba andando sin ayuda ni bastón y entonces me rompí el húmero, que no es ninguna broma (...) Así que cada paso es una aventura ”.

“Entre el Parkinson, mi espalda, mi brazo... Sé que no se compara con lo que vive mucha gente, pero no sabía cómo hacer para inspirar a otros a mirar el futuro de manera luminosa. No sabía cómo decirles ‘las cosas van a estar bien’”, manifestó, haciendo referencia a cómo se convirtió en un vocero para pacientes con Parkinson. Eventualmente, ese período de recuperación, en el que miró “en la cama muchos programas de los 70″, le devolvió el optimismo perdido.

“ Ese optimismo regresó cuando empecé a agradecer, y también a aceptar lo que me sucedió. Además, comencé a mirar el futuro y a disfrutar de las cosas que tengo, y sentí que podía seguir adelante ”, aseguró. “A veces siento que no quiero vender esto del optimismo porque la gente tiene problemas, depresión real, y pasa por cosas en su vida que no puedo concebir. Solo quiero ir y simplemente decirles ´animate´”.