Micah Parsons, apoyador de Cowboys, compara a los Packers con cucarachas

Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- Micah Parsons, apoyador de los Dallas Cowboys de la NFL, comparó este viernes a su rival del próximo domingo, los Green Bay Packers, con cucarachas a las que si dejas vivir se multiplican.

"Mi abuela me dijo; si ves una cucaracha y está corriendo, ¿la pisas o dejas que se multiplique?; por supuesto que la pisas. Así que no podemos tener remordimientos en este juego; si se presenta la ocasión no podemos dar oportunidad a Green Bay", dijo el defensivo.

Los Cowboys visitarán el domingo, en juego de la semana 10 de la temporada 2022, a los Packers en el Lambeau Field.

Dallas tendrá la posibilidad de propinar a Green Bay su sexta derrota consecutiva, con lo que reduciría sus probabilidades de clasificar a los 'playoffs'.

Cowboys y Packers llegan a este juego en posiciones encontradas en la Conferencia Nacional. El equipo de la estrella solitaria es segundo en la división Este con marca de seis ganados y dos perdidos, persigue al líder Philadelphia que tiene récord de 8-0.

Los Packers ocupan el segundo escalón en el Norte con marca de 3-6, lejos del primer lugar Vikings con 7-1, por lo que una derrota ante Dallas prácticamente los dejaría sin posibilidad de remontar para alcanzar la postemporada.

De ahí la comparación utilizada por Micah Parsons, quien consideró que si desaprovechan el mal momento de su rival, éste puede despertar y devorarlos.

"Es mi forma de vivir este deporte, hacerlo sin remordimientos porque si les das la oportunidad ellos te morderán", advirtió el líder de la defensiva de los Cowboys que en este año presume ocho capturas de mariscal de campo.

Este partido también será el regreso del entrenador de Dallas, Mike McCarthy, a Green Bay, al que dirigió entre 2006 y 2018, y con el que ganó siete títulos del norte de la Conferencia Nacional y obtuvo el Super Bowl XLV, logros que el 'coach' afirmó, atesora, pero no extraña.

"Estuve 13 años, fue mucho tiempo; muchísimo tiempo, pero nunca permaneces igual en este juego, especialmente como entrenador en jefe; o te vuelves mejor o tomarás el otro camino. Realmente no tengo problemas con este cambio", detalló McCarthy.

Continuar leyendo la historia

El entrenador confió en que la afición de los Packers lo recibirá con respeto.

"Es una base de fanáticos que ama a su equipo. El Lambeau Field es un lugar realmente especial y yo estoy preparado a recibir una recepción muy positiva", concluyó el 'coach'.

(c) Agencia EFE