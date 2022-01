“Se merece el cielo”: el chofer de la línea 152 que se volvió viral por su buena onda con los pasajeros

“Si sos el chofer del interno 46 de la línea 152. Necesito que sepas que la gente te ama, y que hiciste muy feliz a mi hija hoy. Gracias”. Este fue el mensaje que escribió una mujer en su cuenta de Twitter junto a las imágenes de un chat. A partir de este posteo, miles usuarios de ese colectivo que une La Boca con Olivos, contaron sus anécdotas al viajar con este conductor, que anuncia cada parada de una manera muy particular: cantándolas.

Una vez más, mediante las redes sociales se dio a conocer una historia que emociona. Una madre compartió el chat que tuvo con su hija, que viajaba a bordo del interno 46 de la línea 152. “El colectivero que me tocó hoy es un amor, va cantando. Señor, lo quiero”, le expresó la joven. Ante esto, y lejos de sorprenderse, la mujer le consultó si se trataba del chofer que anuncia las paradas con un tono musical.





Una mujer compartió el momento que vivió su hija mientras viajaba en en colectivo (Foto Twitter @NoEsCordura)

Totalmente sorprendida de que su madre supiera de quién le hablaba, la joven le confirmó que efectivamente se trataba de ese chofer. “Este hombre merece el cielo”, afirmó, sin dejar de mostrarse cautivada por la buena onda del colectivero.

Al momento de llegar a destino, la pasajera decidió acercarse al hombre para agradecerle el grato viaje que tuvo gracias a él. Con su celular en mano, se acercó y grabó las palabras que le dijo, las cuales incluyeron un pedido especial: “Siga manteniendo la manera de trabajar porque la verdad que es espectacular y es lindo formar parte”.

Emocionado ante las palabras de la eventual pasajera, el chofer reveló qué es lo que lo lleva cada día a encarar su jornada laboral de esa manera: “Nos hace bien a todos, a mí y a ustedes. Disfrutamos más del trabajo y de la vida. A mí me ayuda mucho lo que me decís, así que te agradezco mucho”.

Tras la viralización de la historia, cuyo tuit superó los 25 mil ‘Me gusta’ y generó como no podía ser de otra manera muchos memes, cientos de pasajeros que viajaron alguna vez con este chofer compartieron alegres anécdotas de sus viajes; mientras que los que no lo hicieron nunca, se mostraron entusiasmados por la posibilidad de subir al 152 y encontrárselo.





Muchos usuarios rememoraron su anécdota con su chofer (Foto Twitter @NoEsCordura)

Las repercusiones fueron en aumento y sorprendieron a las propias protagonistas del chat, que quisieron contactar al hombre pero aún no tuvieron éxito. “La verdad no esperaba que se viralizara de esta manera, pero me alegra que haya sucedido en una ciudad donde todos corremos y donde cada segundo cuenta. A veces nos volvemos un poco autómatas”, expresó la mamá de la joven (cuyo usuario en Twitter es @NoEsCordura), en diálogo con LA NACION.





Los memes también se hicieron presente en la publicación (Foto Twitter @NoEsCordura)

En cuanto a la reacción de su hija, explicó que se debió a que la actitud del chofer la tomó totalmente por sorpresa, ya que le permitió encontrar “un poquito de alegría entre tanto caos”, lo que la llevó a sentirse agradecida por vivir ese momento y no dudó en trasmitirle al colectivero que marcó una diferencia en su día.

“La verdad nos gustó mucho que se destacara el buen trato al chofer, y que muchos lo conocieran y contarán sus anécdotas en viajes con él también fue lindo”, señaló la mujer, que no quiso dejar de destacar la pasión del hombre por su trabajo.





Muchos de los internautas quieren conocer al colectivero (Foto Twitter @NoEsCordura)

Quién es Rogelio, el chofer de la línea 152 que se volvió viral

A raíz de la gran repercusión que generó el tuit de la usuaria, finalmente se supo la identidad del protagonista de la historia. Un joven llamado Pablo López contó en la red social que el famoso chofer es su padre, Rogelio.





El hijo del chofer hizo su aparición en redes sociales. (Foto Twitter @33_PabloLopez)

“Mi papá dice que gracias, dice que les encanta traerlos y llevarlos”, indicó junto a una imagen en la que se lo puede ver a ambos sonrientes.

A raíz de la fama repentina, Rogelio tomó una decisión: abrió su propia cuenta de TikTok (@subiteala152). Allí, el primer video que compartió fue una recopilación de mensajes surgidos a partir del tuit viral, y se tomó un segundo para aclarar algo que para él es muy importante: su interno es el 101 y no el 46 como trascendió.

