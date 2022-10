El mercado presiona por otra suba de tasa: por qué el BCRA evalúa no elevarla este mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) viene subiendo la tasa del plazo fijo tradicional mes a mes durante todo este año. La última vez que lo hizo fue el pasado 15 de septiembre, tras conocerse el dato de inflación de agosto, y ahora, al acercarse el anuncio oficial sobre la suba de precios de septiembre, empieza a haber expectativa en la City respecto de que pueda haber un nuevo ajuste en breve.

Sin embargo, una fuente cercana al Gobierno anticipó a iProfesional que es muy probable que no se avance en ese sentido este mes. Esto, a pesar de que la visión de gran parte de los analistas del mercado es que el BCRA debería hacerlo. Entonces, la gran pregunta ahora es ¿qué razones forzarían a la autoridad monetaria a subir la tasa una vez más, como espera la City, y cuáles avalarían una decisión de mantenerla en el nivel actual?

Plazo fijo: por qué podría subir la tasa

"La lógica indica que debería subir, sobre todo si el dato de inflación se sigue manteniendo en los niveles del mes pasado", expresa el economista Pablo Ferrari. Así, refleja la mirada de gran parte de sus colegas. Y esto se fundamenta en el hecho de que la expectativa es que el índice de precios del mes pasado se ubicará cerca del 7%, al igual que sucedió con los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a los 60 días previos.

Teniendo en cuenta que el BCRA llevó la Tasa Nominal Anual (TNA) en su último ajuste al 75%, la Tasa Efectiva Mensual de un plazo fijo tradicional está en el 6,25% en este momento y eso la deja por debajo de los niveles de inflación que se vienen registrando.

"Al comparar mes a mes el rendimiento de un plazo fijo tradicional respecto de la inflación, no resulta una inversión muy conveniente, un plazo fijo UVA es más eficiente en este momento que uno tradicional", explica al respecto Ferrari.

Asimismo, señala que un alza de la tasa iría en línea con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige mantener una tasa positiva de política monetaria respecto de la inflación.

La tasa del plazo fijo tradicional viene subiendo todos los meses.

Lo mismo opina el economista de Ecolatina, Santiago Manoukian, quien espera "que el BCRA instrumente un nuevo ajuste al alza este mes, por un lado, para cumplir con lo acordado con el Fondo, de propender a tasas positivas reales respecto de la inflación y, por otro, porque le daría mayor margen de acelerar el crawling peg con el fin de cerrar la brecha cambiaria de abajo para arriba y morigerar la pérdida del tipo de cambio real".

Indica que ese es otro objetivo que la Argentina debe alcanzar para lograr un superávit de cuenta corriente consistente y sostenido en el tiempo. Y, señala que estamos entrando en un período del año en el que "la oferta de dólares suele ser entre un 10% y un 20% más baja que en otros meses", lo que pone presión sobre el tipo de cambio y podría ir en contra de la reducción de la brecha cambiaria.

Por otro lado, Lorenzo Sigaut Gravina, jefe de macroeconomía de Equilibra, apunta que "en el mundo, hay un contexto de suba de tasas, de un dólar que se está apreciando y el BCRA tiene que mover el tipo de cambio oficial más rápido".

Es por eso que algunas voces del mercado consideran que sería necesario un nuevo ajuste que lleve la tasa mensual más cerca, o por encima, del 7%. Para ello, la TNA debería ubicarse en el 84%, lo que parece un ajuste demasiado fuerte. "Y es que el problema que se presenta en este punto es que tenemos una tasa muy alta y eso también se traslada a inflación", advierte Ferrari. Si subiera en 900 puntos, sería mucho peor.

Plazo fijo: por qué podría no ajustar la tasa el BCRA

Aquí, aparece uno de los puntos que irían en contra de una nueva suba de tasas por parte del BCRA: que una medida de ese estilo encarece el financiamiento y eso impacta en precios, recalentando la economía en un momento en que la inflación ya es muy elevada.

Asimismo, la actual Tasa Efectiva Anual (TEA), con la TNA del 75%, es del 107%, por encima de la inflación anual prevista por el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó el Central el jueves pasado, que es del 100%. Así, si bien es cierto que en el mes a mes no le gana al índice de precios en este momento, en la ganancia acumulada anual sí supera a la inflación esperada para todo 2022.

El financiamiento más caro repercute en el precio de los productos y eso incide en la inflación.

Sin embargo, Siguat Gravina anticipa que "es probable que, una vez que se conozca el dato de inflación de septiembre, el BCRA determinará realmente qué hacer" con el rendimiento del plazo fijo y las demás tasas finalmente.

Plazo fijo: ¿qué pasará finalmente con la tasa?

Teniendo en cuenta que hoy hay una inflación prevista anual del 100% y que la TEA ya supera esa cifra, porque está en el 107%, es muy probable que no suba la tasa en octubre. De hecho, fuentes cercanas al Gobierno anticiparon a iProfesional que seguramente el BCRA decidirá no hacerlo. Sin embargo, el mercado no descarta por completo que lo haga dado el contexto actual.

En ese caso, una opción que baraja la City, según el economista Federico Glustein, es que el BCRA "puede subir la tasa muy poco, alrededor de 150 puntos" a 76,5%. Y sostiene su hipótesis en que se están viendo datos de poco crecimiento de la industria y de un consumo que se estanca.

Para el debería tomar una medida más agresiva. "Una posibilidad ante ese escenario sería ajustar al alza la tasa entre 500 y 600 puntos para demostrarle al mercado que el BCRA garantiza la positivización de la tasa y que se está logrando contener el precio del dólar como viene sucediendo, porque creo que, si no se sube, se alienta la dolarización y eso se tiene un efecto negativo", opina Glustein.

Es por eso que sostiene que un alza en los rendimientos es un paso necesario para avanzar en controlar más la sangría de dólares. Sin embargo, en contra de esa medida advierte que una tasa de interés muy elevada "es contraproducente para la industria, para el consumo y para la actividad".

En este sentido, Glustein señala que, cuando falta menos de un año para las elecciones de 2023, no se pueden desacelerar el consumo, la producción y la actividad, una tendencia que se está viendo que sucede en este momento a causa de "una inflación que se mantiene alta y que es el dato más negativo de la economía que se ve en estos momentos".