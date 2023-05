Meg Ryan luce irreconocible en Nueva York y despierta rumores de nuevas cirugías

La actriz Meg Ryan se vio irreconocible en su última aparición pública, después de seis meses ausente de los reflectores.

La protagonista de Cuando Harry encontró a Sally fue vista el miércoles por la noche en Nueva York, donde asistió al estreno de Still, un documental dirigido y protagonizado por su amigo, el actor Michael J. Fox.

Para la premiere, Ryan eligió unos pantalones de cuadros en tonos marrones, una chaqueta roja y una gabardina negra, combinada con unas botas también negras.

Shutterstock

Con una exitosa carrera en la actuación, la intérprete de 61 años ha sido objeto de comentarios desde hace años y aunque ella no ha confirmado nunca nada, es evidente que ha recurrido a la intervención médico estética en varias ocasiones para retocarse el rostro. Tras esta aparición, numerosos usuarios de las redes sociales se preguntaron si había vuelto a hacerlo pues se ve "irreconocible".

CBS via Getty Images Meg Ryan en Top Gun (1986).

"¿Qué se ha hecho en la cara?", "¿Es realmente Meg Ryan? Si lo es, es increíblemente triste", "¡Deja los rellenos!" son algunos de los mensajes que los internautas lanzaron en Twitter tras la publicación de estas imágenes.

Otros incluso apuntaron que la actriz cada vez se parece más a Madonna, quien a sus 64 años también ha sido objeto de comentarios por los cambios en su rostro que hemos podido apreciar en sus últimas apariciones y publicaciones en redes.

"Obviamente, ella y Madonna tienen el mismo cirujano", escribió una persona.

Meg Ryan en 1998, 2008 y 2018

Aunque la protagonista de Tienes un email también tuvo algún que otro defensor: "Meg Ryan luce igual de diferente que lo que esperas de una mujer de 61 años", anotó un admirador o "Todo el mundo envejece. Por favor, parad esto".

Ryan nunca se ha pronunciado sobre si se ha sometido o no a alguna cirugía plástica a pesar de que es un tema de conversación que le ha acompañado en los últimos años, sobre todo si acude a un evento público, como cuando fungió como presentadora en los premios Tony de 2016.

Continuar leyendo la historia

Theo Wargo/Getty Images for Tony Awards Productions Meg Ryan en los premios Tony de 2016.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Aunque no la hemos vuelto a ver en la gran pantalla desde 2015, para alegría de sus fanáticos, la actriz de Top Gun anunció el año pasado que volvería a sus raíces en la comedia romántica, dirigiendo y protagonizando el filme What happens after. Un proyecto que esperamos vea la luz muy pronto.