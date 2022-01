Matthew Stafford, el QB que tuvo 13 años de mala suerte, hasta que llegó a los Rams

No por nada Matthew Stafford fue la primera selección global del Draft de la NFL de 2009, antecedido de una buena reputación como quarterback prospecto con los Bulldogs de la Universidad de Georgia y mirando a futuro todo su talento, las cosas pintaban muy bien, tanto para él como para el equipo que lo reclutó para la etapa profesional, los Detroit Lions.

Sin embargo, en 12 años con Detroit solamente pudo guiar al equipo en tres ocasiones a la postemporada y en ninguna de ellas fue capaz de conseguir un solo triunfo en los partidos eliminatorios, y no fue sino hasta la noche del lunes 17 de enero de 2022 cuando logró ese primer y esquivo triunfo en los playoffs, al dejar en el camino a los Arizona Cardinals, quitándose un gran peso de encima.

Le tomó nada más 182 partidos de temporada regular y 186 en total. Para quebrar ese maleficio, Stafford requirió de dos grandes virtudes: paciencia y perseverancia.