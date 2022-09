Matías Novoa reacciona a rumores de romance con Michelle Renaud

Matías Novoa y Michelle Renaud / Cortesía

Matías Novoa rompió el silencio luego de que en las últimas horas nuevamente ha sido vinculado sentimentalmente a Michelle Renaud, quien fue su compañera en la telenovela ‘La herencia’.

Después de que la artista compartió en sus historias de Instagram una fotografía donde aparece abrazada de un hombre, del cual se desconoce su identidad, diversos rumores apuntan a que se trata de Novoa, por lo que el actor fue cuestionado al respecto.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, el intérprete chileno esbozó una sonrisa al escuchar las primeras preguntas al respecto y únicamente dijo: “Yo estoy bien, estoy tranquilo, feliz…”.

Ante el comentario del reportero sobre si su respuesta era una confirmación de romance, Matías replicó: “Eso quiere decir que nada, yo estoy tranquilo, feliz… no te puedo decir nada, o sea, no te puedo decir nada si ustedes no pueden interpretar si sí o no, yo nada más te estoy diciendo que yo en mi vida estoy muy contento, muy feliz, y sí, mi corazoncito está muy contento, eso es lo más importante”.

Acto seguido, Novoa explicó con mayor claridad el motivo por el que se siente mejor que nunca en el terreno emocional. “Mi corazón está contento después de un proceso de sanación mío, de un proceso que pasó anterior de separación, ahorita estoy súper feliz, estoy con trabajo, se va a estrenar la novela, que eso también me tiene muy contento, porque es mi segundo proyecto aquí en Televisa”.

Finalmente, sobre los comentarios con respecto a que Renaud también se encuentra feliz, Matías únicamente añadió: “Sí, que bueno por Mich que esté feliz… ¡Qué bueno que Michelle esté feliz!… por supuesto, yo la quiero mucho”, concluyó.