Marta López reconoce que está ilusionada con un nuevo amor

Al salir de Supervivientes tanto Alejandro Albalá como Marta López confesaron que sentían cierta atracción el uno por el otro, en el caso del ex de Isa Pantoja hasta el punto de asegurar que ya se había fijado en ella cuando era un adolescente. Pese a que los dos han confirmado que no ha pasado nada entre ellos, estas declaraciones han dado lugar a que surjan ciertos rumores en torno a los exconcursantes, tanto que Gustavo González aseguró que Marta López y Alejandro Albalá habían vivido un fin de semana lleno de pasión en Huelva. Ha sido entonces y en el plató de Sálvame cuando la tertuliana negaba por completo que la información fuera cierta sin querer dar más datos al respecto. Acto seguido, sus compañeros de programa caían en la cuenta de que la sonrisa pícara de Marta López escondía el secreto de un nuevo amor.

Ante la negativa de la exsuperviviente a cualquier acercamiento con Albalá, Kiko Hernández le preguntaba directamente si la razón era que había alguna otra persona en su corazón. Sin escapatoria y después de que el resto de colaboradores la pillase, Marta López admitía que está conociendo a un chico anónimo con el que aún no tiene nada serio y del que habría hablado hace algún tiempo a Kiko Hernández, aunque inicialmente él no lo recordase. De hecho, la colaboradora dijo a su amigo y compañero que no había vuelto a decirle nada sobre esta nueva ilusión porque no le había dado "su visto bueno".

Emocionado ante la noticia de que Marta López le esté dando una nueva oportunidad al amor después del tortuoso desenlace de la relación que tuvo con Alfonso Merlos, al que le siguió un nuevo desengaño con Efrén Reyero, Kiko Hernández no pudo evitar desvelar algunos detalles sobre la identidad del hombre al que Marta López está conociendo: dijo que se trata de un chico anónimo, de 32 años de edad y que trabaja como policía.

Pese a que en un principio Marta López no quería dar más detalles sobre el protagonista de su último romance, la colaboradora finalmente entró en el juego y se dispuso a enseñar una fotografía del anónimo policía a sus compañeros. Eso sí, sin dejar que ninguno cogiera su teléfono móvil para evitar que pudieran mostrar su imagen ante las cámaras. Tanto Carlota Corredera como Anabel Pantoja dieron su aprobación al nuevo amor de Marta López, revelando sin querer que se trata de un chico tatuado. Sin embargo, tanto Kiko Hernández como Matamoros no se mostraron demasiado entusiasmados por el mencionado policía y ambos dijeron que sus fotos eran de demasiado "postureo". Por lo tanto, aunque de momento no se conoce nada más sobre el hombre que está devolviendo el romanticismo a la vida de Marta López, lo que ha dejado muy claro la colaboradora es que no se trata de Alejandro Albalá.

