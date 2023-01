Maroon 5 es la segunda banda confirmada para festival The Town de Sao Paulo

Sao Paulo, 19 ene (EFE).- La banda estadounidense Maroon 5 se presentará en septiembre en Sao Paulo durante el festival The Town, promovido por los mismos responsables de Rock in Rio, anunció este jueves la organización del evento.

La banda, liderada por Adam Levine, es la segunda confirmada para el festival junto con la también estadounidense Foo Fighters.

Ambas se presentarán en el escenario "Skyline", el principal del evento, que tendrá lugar en el autódromo de Interlagos los días 2, 3, 7, 9 y 10 de septiembre.

Los intérpretes de "Girls Like You", "Sugar", "Animals", "Payphone", "She Will Be Loved", entre muchos otros éxitos serán los encargados de cerrar los conciertos del 7 de septiembre.

En 2017, la banda hizo historia en Rock in Rio al ser la primera atracción de la edición en agotar boletos en menos de una hora, además de presentarse dos días consecutivos, en reemplazo de la cantante Lady Gaga, que se vio obligada a cancelar a última hora por problemas de salud.

(c) Agencia EFE