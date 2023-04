Maribel Guardia habla por primera vez tras la muerte de su hijo: "no hay dolor más grande, no se lo deseo a nadie"

Maribel Guardia / Agencia México

Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación para hablar por primera vez sobre el deceso de su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril a causa de un infarto.

Fiel a su costumbre de atender a la prensa, la actriz costarricense se armó de valor para aparecer frente a los reporteros que llevaban dos días esperándola a las afueras de su domicilio y brindó algunas palabras sobre el lamentable momento que atraviesa, además de agradecer las muestras de cariño que ha recibido tras su dura pérdida.

Julián Figueroa y Maribel Guardia / Agencia México

"Hoy que llegaron las flores, la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos lo que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen por nosotros para que podamos tener valor", manifestó.

Acompañada de su nuera, Imelda Tuñón, y a pesar del dolor que la embarga, la famosa presentadora externó un conmovedor deseo.

"Y le pido a Dios, que a todos lo que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie, que Dios los bendiga, que Dios los guarde en la palma de su mano".

Visiblemente afectada y con el rostro cubierto de lágrimas. la querida artista aprovechó la oportunidad de agradecer a su pareja el haberla ayudado a educar a su hijo Julián y acompañarla en este difícil momento.

"Gracias a mi esposo Marco por todo el amor que le dio, por toda la educación que le dio, siempre fue muy profesional, Marco fue como un padre para él, maravilloso".

Continuar leyendo la historia

Finalmente, abrazada de la viuda de su hijo, Maribel compartió una última reflexión.

"Dios me bendijo con un hijo, Dios me lo quitó y que vuele alto, y que un día nos vamos a volver a encontrar, espero que ahora esté con su papá", concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR | EN VIDEO

El tatuaje que tenía Julián Figueroa en honor a Joan Sebastian