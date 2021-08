Mariano Closs explotó contra Raúl Cascini: “Eso no se hace”

Creación propia

El conductor de “ESPN F12″, Mariano Closs, cuestionó al dirigente de Boca Juniors, Raúl Cascini, por despotricar contra Fernando Gago, exjugador xeneize, tras el triunfo ante Patronato por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

“Hay que preguntarle a tres periodistas que cubren Boca, que estuvieron en el vestuario pospartido, si una persona del Consejo no les dijo: ‘¿Ustedes siguen pidiendo a Varela?’ ”, contó el relator.

Jorman Campuzano reveló el desgarrador motivo por el que debió ausentarse en Boca

Mariano Juan, panelista del programa, acotó que dicho directivo habló en tercera persona del plural (ponemos ) sobre la inclusión de Esteban Rolón en el equipo titular de Boca.

Siempre según Closs, Cascini dijo que “ese jugador (por Varela) es parecido a uno (Gago) que fue un crack, pero acá no ganó nada” . En ese momento, recordó que, en 2005, Gago le sacó el puesto a Cascini cuando Jorge Benítez era el entrenador y luego siguió como titular con Alfio “Coco” Basile.

Closs reveló que Cascini dijo que “el 5 de Boca tiene que tener presencia”. En tanto, Juan agregó una cita textual que habría dicho el “Mosquito” sobre las características que debe tener el volante central de Boca: “Tiene que ser un 5 como los de antes, porque acá, los 5 que ganaron cosas son como (Mauricio) Serna”.

Antonela Roccuzzo grabó a Lionel Messi a escondidas y mostró cómo se relaja

Por último, el animador y narrador criticó la actitud del dirigente xeneize: “(Cascini) lo liquidó al pobre Gago que no tenía nada que ver. Pero de todas formas, tener que hablar de un tercero, no se hace . En todo caso, que no te guste Varela y listo”. Y opinó sobre la presunta semejanza entre Gago y Varela: “Yo no le veo la similitud por ahora; por ahí, Varela es Gago”, concedió.