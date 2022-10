Marcelo Tinelli reveló el motivo por el que no habla con Cristina Kirchner: “Está enojada porque no la hacíamos coqueta”

Ignacio González Castro, Marcelo, Juana, Micaela, Lorenzo y Francisco Tinelli en en America Business Forum 2022 - Créditos: @Pablo Kreimbuhl

Marcelo Tinelli cruzó el charco este fin de semana largo y, durante la séptima edición del America Business Forum (ABF), el creador de La Flia Contenidos y de Ideas del Sur, habló sobre su carrera, su familia, sus mentores, San Lorenzo y sobre política, donde contó el motivo del enojo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que no le dirige la palabra hace varios años.

Acompañado de parte de su familia, el conductor tuvo un mano a mano de una hora con Ignacio González Castro, fundador y CEO de ABF, y no esquivó ninguna pregunta.

- González Castro: ¿Cómo era el intercambio con la política?

- Tinelli: Cuando hicimos imitaciones tuvimos muchos problemas. La actual vicepresidenta de la Nación sigue enojada conmigo por la imitación que hacía Martín Bossi en su momento. Creo que ella decía que Bossi la imitaba mal, que la hacía con zapatos gigantes. Nosotros le explicamos que Bossi es varón, que era difícil. Bossi calza 45 y mide 1.80 m. Todavía no me habla ni ella ni ninguno de La Cámpora . Está enojada porque no la hacíamos coqueta.

Marcelo Tinelli en America Business Forum 2022 - Créditos: @Pablo Kreimbuhl

- González Castro: ¿Te arrepentís de algo de esto de la política?

- Tinelli: Sí, me arrepiento que el día previo a las elecciones de 2015 deberían haber estado los dos. Lo hicimos solo con Daniel Scioli; Mauricio Macri no vino.

- González Castro: Todos hablan de tu instinto. ¿Cómo es eso?

- Tinelli: Todos tenemos el instinto. Pero es sentirlo, trabajarlo y confiar en ese instinto. Vos sabés lo que te puede funcionar y lo que no. Cuando hay miedo, apuntalo. Identificá ese miedo. ¿Es esa columna? Entrale ahí derecho. Hay algo con lo que te vas a encontrar: tu seguridad.

- González Castro: Con lo que pasa en la tele de hoy, ¿hay un diagnóstico claro?

- Tinelli: No, pero la televisión para mí no está ni cerca de morir. La tele es una generadora de contenido y sigue estando. La radio también. Lo que pasa es que las cosas van mutando, no muriendo. No hay una sola ventana, hay muchas más. ¿Quién mira TV hoy sin un celular en la mano? Son dos pantallas, hay una dualidad que te tenés que ir adaptando. El contenido te lo va diciendo la gente, lo hacen personalizado. Google sabe perfectamente lo que te gusta. Yo soy un gran defensor de la tele.

Continuar leyendo la historia

- González Castro: ¿En qué momento difícil aprendiste algo?

- Tinelli: La muerte de mis papás fue terrible. Yo tenía 10 años cuando mi mamá me contó que mi papá había fallecido, fue terrible. Y la muerte de mi mamá también. Fueron los momentos más duros de mi vida.

- González Castro: Eras el número 1 en la TV, todos te querían en la calle…el deporte tiende a dividir. ¿No había miedo de salir de esa zona de confort?

- Tinelli: No, fue algo premeditado. Siempre apuesto a la televisión pero quería ayudar a mi club. Y cumplí los tres objetivos que tenía : salvar al club del descenso, ganar la Copa Libertadores y llevarle la Copa al Papa. Cumplí todas. Cuando ganamos la Libertadores me debería haber retirado del fútbol.

Santiago Braverman, Marcelo Tinelli, Luciano "El Tirri" en America Business Forum 2022 - Créditos: @Pablo Kreimbuhl

- González Castro: ¿Qué es el éxito para vos?

- Tinelli: El éxito es una sumatoria de cosas. Pareciera que es el que consigue muchas cosas desde lo económico, lo laboral, y en realidad son sumamente infelices. El éxito verdadero es que todo lo que vos tengas, poco o mucho, te lleve a un lugar de felicidad. Es un camino que atraviesa un montón de circunstancias, no es el final de algo. Es un camino que se compone de un montón de situaciones buenas y malas. Atravesarlas con la frente bien alta tanto lo bueno como lo malo te hace ser una persona sumamente exitosa. Saber que en los momentos de grandes fracasos, cuando estás comiendo mierda en ese momento, si sabes que tenés el temple y las ganas para salir adelante, ahí ya sos exitoso. Cuando estás arriba no creérsela. Siempre seguir el instinto. No todo el mundo te va a querer. No todo el mundo le va a gustar lo que vos hagas. Jugatelá con todo. Pegale al arco y pegale con fuerza. Lo único que te queda es ser un apasionado en lo que uno hace, saber que vas a tener un montón de situaciones incómodas y un montón buenas. Pero el éxito es eso, atravesar todo eso y poder seguir adelante. El éxito es tener una familia linda, tener hijos maravillosos. Amigos con los que te puedas sentar y emocionar, divertir, conocer gente, viajar. }

La entrevista completa