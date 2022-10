Marcela Tauro, tras el encontronazo al aire con Flor de la V: “No puedo obviar lo que pasó; a principios de año hubo otro episodio”

El pasado jueves se vivió un episodio muy incómodo en Intrusos, por América, cuando Flor de la V hizo callar a dos panelistas, Marcela Tauro y Nancy Duré, mientras debatían sobre el escándalo mediático entre L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara. “¡Momento, por favor, que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera, es una cosa de locos”, se quejó la conductora. Fue evidente que Tauro no se tomó a bien la reprimenda y no volvió a hablar. Y dicen que hasta hubo una discusión en el corte comercial.

Flor de la V reflexionó en la intimidad de su casa y al día siguiente pidió disculpas públicas: “Antes de empezar me gustaría tomarme esta licencia. No lo hablé con la producción, pero ayer hubo un episodio al aire y quiero aclarar unas cosas, por las dudas. En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré, y a mi compañera Marcela Tauro. En el fragor del vivo tuve ciertos modos que no manejé bien. Les quiero pedir disculpas a las dos. Estuve viendo el programa de ayer, y tenemos un programa que sale al aire y otro que sale por la cucaracha. Estamos haciendo un programón, un éxito tremendo en Intrusos, que disfruto con cada uno de mis compañeros. No quiero que se empañe ni que digan cosas que no son ciertas. Es un grupo hermoso. Son puteadas de aire, choques, y pasa porque nos está yendo brutal. Por eso, era lamentable que se embarrara ”, se sinceró.

LA NACION habló con Tauro, que aceptó que vivió un mal momento y explica por qué y cómo lo solucionaron puertas adentro. “ No puedo obviar lo que pasó. A principios de año hubo otro episodio y hacía rato que estaba todo bien. Es verdad, hubo un encontronazo”, comenzó explicando la panelista.

Y continuó: “Como dijo Flor, creo que son puteadas de aire, en un vivo, como las de tránsito. Quizá hablamos más, ella nos cortó de mala manera y no me gustó. Me enculé y se lo dije en un corte. Quizá en otro momento lo hubiera exagerado más, pero ahora aprendí a manejar un poco las cosas, y a no llevarme los problemas a casa . También entiendo que no es fácil la conducción y Flor demostró que lo está haciendo bárbaro, porque asombró y deslumbró a todos. Lo que traté de manifestar es que estamos para sumar, nadie quiere el lugar de ella . Somos un equipo en el que hay buena onda, nos reímos mucho, nos sacamos fotos en los cortes. Y cuando pasan estas cosas son al divino botón, porque se rompe el clima innecesariamente. Para el afuera, queda como que nos llevamos mal. Y no es así. Entiendo que no es fácil manejarnos a nosotros, todos queremos opinar, hablamos al mismo tiempo, tenemos mucha información, te hablan por cucaracha y se complica”, detalló.

Y aclaró que pudieron hablar y que está todo bien. “Flor también se tuvo que adaptar a un equipo nuevo y se sigue adaptando. Son más las veces que nos llevamos bien y hay que priorizar eso. El programa funciona, le encontramos la vuelta. Pasó esto, fue feo, en el corte se lo dije, al aire quedó horrible, ella pidió disculpas y ya está. No es fácil pedir disculpas al aire para una conductora y se lo valoro y se lo agradecí. Veníamos laburando bárbaro. Hubo encontronazos otras veces, pero pasaron”, aseguró.

“ Una vez yo me angustié mucho, no lo pude manejar, me enojé y hasta hablé con las autoridades del canal. Al aire no dije nada, pero fue horrible. Se ve que después hablaron con Flor, porque bajó quinientos cambios. De hecho, no puedo decir nada, tenemos una relación cordial, es generosa y cuando me tocó conducir Intrusos, hace algunas semanas, ella aceptó, y me tiró la mejor. Lo vivido estos días me remontó a la vieja época de Intrusos, porque el clima fue tenso para todos. Pero, en general, vivimos un buen clima de trabajo. A veces uno tiene un mal día y punto. Son puteadas de aire, insisto. Yo di vuelta la página aún sin su pedido de disculpas. Las pidió y mejor todavía. Lo importante es que Intrusos funciona y nos llevábamos todos bien”, aseguró Tauro. Parece que el programa está en orden. Al menos por ahora.