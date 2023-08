Mamá de Angus Cloud habla de la muerte de su hijo: "no intentó terminar con su vida"

Habló sobre su intento de proveer para pagar la universidad de sus hermanas y ayudar a su madre económica y emocionalmente. Él no intentó terminar con su vida. Cuando nos abrazamos antes de dormir, recordamos lo mucho que nos amábamos y él dijo que me vería en la mañana. No sé lo que él pudo haber puesto en su cuerpo después de eso. Solo se que puso su cabeza en el escritorio donde trabajaba, se quedó dormido y nunca despertó.