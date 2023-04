Lyft planea recortar empleos; podría afectar a 30% de empleados

(Bloomberg) -- La empresa de transporte alternativo Lyft Inc. planea eliminar al menos 1.200 puestos de trabajo en una nueva ronda de despidos mientras la empresa lucha por lograr una rentabilidad y competir con su mayor rival, Uber Technologies Inc.

Los recortes podrían afectar al 30% o más de los 4.000 empleados de Lyft, según una persona familiarizada con el asunto, y surgen después de que la empresa ya hubiera despedido a unas 700 personas el año pasado.

El Wall Street Journal informó anteriormente sobre los recortes, y agregó que podrían ayudar a Lyft a reducir el 50% de sus costos.

La reestructuración es una de las primeras medidas del nuevo director ejecutivo, David Risher, quien fue nombrado el mes pasado en reemplazo del cofundador Logan Green, quien, junto con el cofundador y actual presidente, John Zimmer, se está retirando de las operaciones diarias después de más de una década con la empresa. Risher comenzó su nuevo cargo esta semana.

En una carta al personal el viernes, Risher confirmó que la compañía “reducirá significativamente el tamaño del equipo como parte de una reestructuración para enfocarse en satisfacer mejor las necesidades de los ciclistas y conductores”.

Fundada en 2012, tres años después de su rival local, Lyft es superada cada vez más por Uber, que representó el 75% del consumo de transporte alternativo en Estados Unidos a fines de febrero, mientras que Lyft contaba con el 25%, según Second Measure de Bloomberg.

Uber se ha beneficiado de su expansión a la entrega de alimentos y bebidas, lo que lo ayudó a prosperar durante la pandemia cuando la demanda de transporte se desplomó. Mientras tanto, Lyft ha tardado en recuperarse de la pandemia, y la escasez de conductores resultó en precios altos y largos tiempos de espera para los clientes. Por milla, las tarifas de Lyft son un 31% más altas en comparación con 2019, mientras que las de Uber son un 20% más altas, según YipitData.

“Necesitamos ser una empresa más rápida y plana”, dijo Risher. “Y debemos reducir nuestros costos para ofrecer trayectos asequibles, ganancias atractivas para los conductores y un crecimiento rentable”.

Continuar leyendo la historia

En febrero, Lyft pronosticó ganancias muy inferiores a lo que anticipaba Wall Street, proyectando ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de US$5 millones a US$15 millones este trimestre, sin alcanzar una estimación promedio de US$83,6 millones en una encuesta de Bloomberg. Sus acciones cayeron un 36% en el día, lo que provocó especulaciones entre algunos analistas de que podría estar a la venta. Risher, en una entrevista en ese momento, negó que la compañía se dirigiera al bloque de subastas y dijo, en cambio, que aplicaría tarifas más bajas para competir con Uber.

Las acciones de Lyft se dispararon con la noticia de la reestructuración antes de reducir parte del avance. Han bajado casi un 10% este año, mientras que Uber ha subido un 21%.

Nota Original:Lyft Plans Job Cuts That May Hit 30% of Employees in Overhaul

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.