Una lucha feroz entre Charlie Crist y Ron DeSantis en su único debate electoral para gobernador

Ron DeSantis y Charlie Crist se volvieron personales en su único debate para gobernador el lunes, con DeSantis desviando las consultas sobre una candidatura a la presidencia con insultos y Crist cuestionando la decencia básica de DeSantis.

El debate en el Teatro Sunrise en Fort Pierce comenzó con grupos divididos de simpatizantes de Crist y DeSantis gritándose unos a otros desde detrás de las barricadas, una atmósfera estridente que continuó en la sala de debate.

Los candidatos a menudo regresaban para ensayar puntos de conversación destinados a reforzar los temas clave de sus campañas.

Una y otra vez, DeSantis buscó vincular a Crist con el presidente Joe Biden, quien según las encuestas es impopular entre los votantes de Florida, diciendo repetidamente que cuando Crist era congresista demócrata apoyó a Biden con el 100% de los votos.

Crist, por su parte, llamó repetidamente a DeSantis un divisor y se describió a sí mismo como un defensor del derecho al aborto y le recordó a la audiencia la oposición de DeSantis al derecho al aborto. A menudo, esos recordatorios surgieron durante las respuestas a preguntas que no tenían nada que ver con el aborto.

A pesar de acordar de antemano no hacerse preguntas, su ida y vuelta rápidamente marcó el tono del debate.

Crist le preguntó a DeSantis varias veces si se postularía para presidente en 2024 y DeSantis nunca respondió.

“Hablas mucho sobre Joe Biden”, dijo Crist. “Entiendo, crees que vas a competir contra él. Puedo ver cómo te puedes confundir. Pero te postulas para gobernador. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no mira a los ojos de la gente del estado de Florida y les dice que si es reelegido, cumplirás un mandato completo de cuatro años como gobernador? ¿Si o no?”

“Sé que Charlie está interesado en hablar sobre 2024 y Joe Biden”, dijo DeSantis. “Pero quiero dejar las cosas muy claras, el único burro desgastado que busco poner a pastar es Charlie Crist”.

Crist respondió haciendo referencia a DeSantis diciéndoles a los estudiantes de secundaria en un evento en marzo que se quitaran las máscaras, calificándolo de “teatro COVID” y “ridículo”.

“Sé que te gusta intimidar a la gente”, dijo Crist. “... Puedo soportarlo, pero no deberías hacerlo cuando los niños están parados detrás de ti en una conferencia de prensa”.

No estuvieron de acuerdo en nada, hasta justo antes del final del debate de una hora. Tanto Crist como DeSantis dijeron que el tirador que mató a 17 personas el 2 de febrero. El 14 de enero de 2018, la masacre de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas debería haber recibido la pena de muerte.

El 13 de enero, un jurado del condado de Broward rechazó una sentencia de muerte y recomendó en cambio un máximo de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Crist calificó el crimen de “absolutamente abominable” y DeSantis dijo que “el castigo máximo” es la única sentencia apropiada “cuando asesinas a sangre fría a 17 personas inocentes”.

La masacre tuvo lugar antes de que DeSantis fuera gobernador. Dijo que como candidato se hizo amigo de Andy Pollack y Ryan Petty, dos de los padres de los niños asesinados en la masacre.

Y a los pocos días de asumir el cargo, DeSantis le recordó a la audiencia que suspendió a Scott Israel, quien era el alguacil de Broward en el momento de la masacre “por la ineptitud que se mostró”.

Dijo que ha mejorado la seguridad escolar y se jactó de haber suspendido a cuatro miembros de la Junta Escolar de Broward que un gran jurado estatal “dijo que habían abandonado” en el desempeño de sus funciones.

El posterior ir y venir fue típico de todo el debate.

Crist no respondió directamente, pero dijo que DeSantis ha abusado de su autoridad de suspensión, citando la destitución del fiscal estatal del condado de Hillsborough, Andrew Warren. Crist dijo que la única ofensa de Warren fue no estar de acuerdo con DeSantis.

La respuesta de DeSantis fue que no permitiría que los fiscales de Florida se hicieran cargo de la ley.

Crist alegó que las ambiciones presidenciales de DeSantis lo llevaron a “quitar la vista de la pelota” cuando se trataba de seguros de propiedad.

“Él podría haberlo abordado en esta primera sesión especial”, dijo Crist. “No lo hizo. Ahora está llamando a una tercera sesión especial. No creo que la tercera vez sea la vencida. Porque su propósito no está en Florida. No depende de ti”.

DeSantis defendió las sesiones especiales y dijo que el problema es demasiado litigio.

“Somos el número uno en la nación en litigios con respecto al seguro de propietarios de viviendas”, dijo. “Tenemos el 8% de las pólizas, pero el 78% de los litigios. ... No se trata de llenar los bolsillos de los abogados. Se trata de tener un mercado competitivo donde la gente tenga la oportunidad de llegar a fin de mes”.

DeSantis tampoco respondió completamente cuando se le preguntó en qué etapa del embarazo debería prohibirse el aborto.

DeSantis defendió la prohibición de 15 semanas que firmó este año sin excepciones por violación o incesto, contando la historia de una mujer jamaicana que optó por no abortar su embarazo, cuya hija, Renatha Francis, fue nombrada por DeSantis para la Corte Suprema del estado.

“Simplemente creo que somos mejores cuando todos cuentan”, dijo DeSantis. “Entiendo que no todos van a nacer en circunstancias perfectas”.

Crist señaló la falta de respuesta de DeSantis, citando informes de una niña de secundaria y víctima de incesto en Florida que tuvo que abandonar el estado para abortar.

“Ese no es un liderazgo compasivo”, dijo Crist. “Eso no es hacer lo correcto. Eso ni siquiera es tener corazón. Eso es insensible. Es bárbaro, está mal y Florida merece algo mejor”.

Crist también usó un lenguaje similar al atacar a DeSantis por los derechos de las personas transgénero.

DeSantis defendió la posición del Departamento de Salud del estado que se opone al cuidado de los niños trans y dijo que “no se debe mutilar a los menores”. … Y en Florida, no vamos a permitir que eso suceda aquí”.

Crist, quien dijo que DeSantis se niega a “respetar la decisión de otra familia sobre lo que quieren para sus hijos”, dijo que DeSantis no quiere seguir la regla de oro: “Haz con los demás lo que nosotros hubiéramos hecho con nosotros”.

“No tienes el temperamento para ser amable y decente con otras personas que no se parecen a ti, que no actúan como tú y que no contribuyen contigo”, dijo Crist.

Las preguntas sobre la respuesta del estado al COVID sacaron a relucir un tema del que rara vez se habla en la campaña por ambos lados: las 82,000 muertes por COVID en el estado.

“Cuando miras la mesa de Acción de Gracias, uno de esos asientos vacíos es probablemente una de esas personas para muchas familias que están viendo esta noche”, dijo Crist. “Y si tan solo hubiéramos tenido el estándar de otros estados de Estados Unidos, 40,000 de esas personas aún estarían vivas, suficientes para llenar el Estadio Tropicana en San Petersburgo. Eso es trágico”.

Crist también tomó un rumbo inesperado, señalando que el único gobernador entre los dos que cerró el estado fue el propio DeSantis en abril de 2020.

DeSantis citó a Crist y otros miembros demócratas del Congreso que pidieron más bloqueos en julio de 2020, cuando Florida era el epicentro de la pandemia en los EE. UU.

“Si eso hubiera sucedido en este estado, habría destruido el estado de Florida”, dijo DeSantis. “Nuestra industria de la hospitalidad y el turismo, que es próspera, se habría deteriorado, habría puesto en crisis a millones de floridanos. ... Yo te levanté, protegí tus derechos. Me aseguré de que pudieras ganarte la vida, me aseguré de que pudieras operar tus negocios. Y trabajé muchísimo para asegurarme de que todos nuestros hijos estuvieran en la escuela cinco días a la semana”.

Crist respondió que DeSantis era en realidad “el gobernador más antinegocios que he visto”, citando las políticas de DeSantis, incluida la disolución del distrito autónomo de Walt Disney World porque su director ejecutivo criticó la llamada ley “no digas gay”.

“No soy el gobernador que atacó a Walt Disney World”, dijo Crist. “... No soy el gobernador que atacaría a la industria de cruceros porque solo quería asegurarme de que sus clientes no estuvieran enfermos antes de subirse al barco. Ese eres tú.”

DeSantis elogió la ley de “Derechos de los padres en la educación”, la que los críticos llaman “no digas gay”, así como su prohibición de la “teoría crítica de la raza” en las escuelas.

La ley “impide que a los niños de 6, 7, 8 años se les inyecte sexualidad e ideología de género en su plan de estudios. Tú eres el que está librando la guerra cultural”, dijo DeSantis. “Simplemente estoy defendiendo a padres y estudiantes”.

“Te encanta dividir nuestro estado”, respondió Crist. “Ya sean negros contra blancos, homosexuales contra heterosexuales, jóvenes contra viejos”.

Un par de cientos de fanáticos de DeSantis se alinearon en la acera frente al Teatro Sunrise en Fort Pierce, y muchos llegaron tres horas antes de que comenzara el debate con carteles. Varios portaban grandes banderas que decían “Keep Florida Great DeSantis 2022″.

Aproximadamente una hora antes del comienzo del debate, llegaron en masa alrededor de 150 seguidores de Crist, logrando colocarse en el fondo de los noticieros de televisión en vivo de la tarde. Estaban vestidos con camisetas rosadas que proclamaban, “Por elección para Charlie”, y muchos carteles afectuosos a juego para llevar a casa el apoyo de Crist al derecho al aborto y la oposición de DeSantis.

Mientras cantaban, “mi cuerpo, mi elección”, una mujer con los partidarios de DeSantis al otro lado de la calle gritó repetidamente, “los asesinos de bebés están en la casa”.

Dentro del teatro, cada lado aplaudió y vitoreó repetidamente a su candidato, a veces ahogando partes de las respuestas. El moderador pidió repetidamente a la gente que se detuviera, pero la audiencia no prestó atención a sus advertencias.