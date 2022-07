Lucero: “Lo importante es no perder de vista el objetivo”

Colo Colo se prepara para el compromiso del sábado frente a Huachipato, pero en la continuidad del Campeonato Nacional, la próxima fecha tendrán el clásico con Universidad de Chile. Sin embargo, Juan Martín Lucero afirmó que todavía no piensan en ese partido.

En conferencia de prensa, el delantero remarcó que solo se enfocan en el sábado: “No hemos hablado mucho del Superclásico, porque tenemos un partido importante con nuestra gente. Es un partido difícil en el cual tenemos que ganar para seguir peleando allá arriba".

A su vez, destacó el ánimo tras vencer a Audax Italiano: “El equipo está bien, muy concentrado. Tuvimos un parido muy complicado y eso nos dio tranquilidad para trabajar de la mejor manera, en lo físico y en lo táctico, así es que estamos con muchas ganas de poder jugar".

En cuanto a la pelea por el título, admitió: “Nos sentimos bien, con ganas de conseguir el objetivo. Venimos haciendo las cosas bien, pero lo importante es no perder de vista lo principal, sabiendo que habrá buenos y malos momentos, pero siempre sin desenfocarse”.

Por otra parte, el argentino opinó de la llegada de Marco Rojas. "Viene a sumar. Recién esta semana pudo entrenar a la par nuestra y anduvo bien en los entrenamientos. Creo que ayudará mucho en lo que viene”, sostuvo el ex Independiente y Defensa y Justicia.

Y agregó: “Esperamos que se ponga de la mejor manera para que pueda acompañarnos en los partidos. La gusta encarar y el uno contra uno, así es que tenemos varias variantes para que el técnico pueda decidir. Hay opciones y es importante que haya competencia interna".

Por último, Lucero se refirió a la banca de Gustavo Quinteros. “Uno siempre trata de mejorar. Me pidió que meta diagonales en el área, que siempre trate de estar perfilado y eso quizás eso no lo hacía antes, y he hecho varios goles de esa manera, y así uno va creciendo”, cerró.

