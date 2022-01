Lourdes Maldonado tenía planes de denunciar presunta evasión de impuestos de Jaime Bonilla

El asesinato de Lourdes Maldonado ha sacudido a todo México y ha hecho que los ciudadanos exijan a las autoridades el esclarecimiento de su asesinato y una explicación de por qué esto sucedió si la periodista supuestamente contaba con la protección del gobierno. Ante esto, las autoridades locales de Tijuana se mantienen en silencio, mientras el gobierno del Estado ha comenzado a tomar medidas.

No obstante, recientes indagaciones realizadas por el medio de comunicación Político han revelado que la periodista Lourdes Maldonado estaba apunto de exhibir a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, por un presunto delito fiscal. Cabe resaltar que cinco días antes de su asesinato, la periodista había ganado una demanda laboral al exgobernador.

Lourdes / Bonilla (Facebook)

Incluso, en una grabación pocos días antes de su asesinato, Lourdes Maldonado compartió para Imagen Noticias que Bonilla "es un tranza, es un corrupto de lo peor. O me paga o pongo al descubierto que nunca ha pagado impuestos".

Por lo anterior es que durante la marcha realizada el 25 de enero en Tijuana Baja California, no faltó quien exigiera que se abriera una investigación para que se determine si el exgobernador tuvo que ver con el asesinato de la periodista. Cabe destacar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no adelantarse a sacar conclusiones y culpar al exgobernador Bonilla por dicho crimen.

Por otro lado, este triste suceso se ha convertido en noticia mundial, y los medios de comunicación europeos han clasificado a México como el país más letal para los periodistas en el mundo, debido a que desde que comenzó el 2022, hace 27 días, ya han asesinado a tres periodistas; dos de estos en la ciudad de Tijuana.

Asimismo, el Cónsul de Estados Unidos asistió al funeral de la periodista Lourdes Maldonado, llevado a cabo miércoles 26 de enero, para brindar apoyo al gremio mexicano de periodistas, mientras que el gobierno de Tijuana, encabezado por Montserrat Caballero, ha estado ausente e incluso ha evadido el tema.

Captura Eurovisión

Video: Periodistas marcha en Tijuana para exigir justicia por Lourdes Maldonado y Margarito Martínez