Llega otro Abreu de Cienfuegos a Miami, pero no a jugar pelota sino a buscar un título mundial de boxeo

A Miami ha llegado otro Abreu de Cienfuegos, pero no es pelotero. Si José se ha convertido en una estrella de Grandre Ligas, Víctor piensa hacer lo mismo en el boxeo y sumarse a la nueva ola del boxeo profesional cubano que por estos días inunda los gimnasios de la Capital del Sol.

Víctor Abreu pisó tierra estadounidense hace apenas unos días y ya se encuentra entrenando con el profesor Eufrasio “Franco’‘ González y, como si fuera poco, cuenta con la ayuda del conocido promotor Henry Rivalta, quien tiene grandes planes para este peso pluma.

“Desde que lo vi me di cuenta de que es un boxeador especial y, de cubano a cubano, decidí tenderle una mano’‘, expresó Rivalta. “Veo en él un gran deseo de superación y creo que posee madera de campeón. Le falta camino por recorrer, pero sí pone el esfuierzo, llegará lejos’‘.

Abreu era uno de los mejores boxeadores de su generación en la mayor de las Antillas y al momento de salir de la isla mostraba record amateur de 162 victorias y 14 derrotas, además de conquistar medalla de bronce en un torneo nacional y subcampeonatos en distintas categorías.

Pero Abreu sentía poco motivación para cumplir sus metas en Cuba y decidió salir en busca de otros horizontes, sobre todo, convertirse en campeón profesional, como lo habian hecho otros compatriotas suyos con menor o mayor fortuna afincados en Miami o en otras ciudades de Estados Unidos.

“Desde que llegué me han acogido con muy buenas vibras y me siento muy contento en el gimnasio’‘, comentó Abreu, de 25 anos de edad. “En Cuba no me daban todas las oportunidades que merecía, pero ahora mi meta es convertirme en campeón y darles muchas alegrías a los cubanos’‘.

Su entrenador González ha quedado impresionado por la ética de trabajo de Abreu y ya ha comenzado a prerparar un plan de transición hacia un boxeo totalmente profesional, con mejor asentamiento en los golpes y una mayor durabilidad para combates de ocho y 10 rounds.

Lo mäs importante que ve González, sin embargo, es el deseo de superación de Abreu, quien está respondiendo a todas las exigencias físicas de un entrenamiento muy diferente en calidad y cantidad a los que había recibido durante su formación en Cuba.

“Haber recibido a Víctor en el gimnasio ha sido algo muy bueno’‘, reveló González. “Enseguida se ha visto la química con otros guerreros como Isaac Carbonell y Yuniesky González. Lo vamos a preparar bien rápido y el deseo es que debute en Miami en algún momento de abril’‘.

El cienfueguero Abreu se suma a otros cinco cubanos que llegaron recientemente a Miami como el ligero pesado Yildo Justo Escobar Depestre, de Villa Clara; el crucero Carlos Jesús Frómeta Romero, Camaguey; el mediano Yoanki Urrutia López, de Las Tunas; el welter Hugo Noriega Cárdenas, de Villa Clara; y el también mediano Dayán Castro Depestre, de Villa Clara.