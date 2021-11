El llamativo detalle por el que el podrían impugnar el casamiento de Sandro y Olga Garaventa

Sandro y Olga Garaventa llevaban 5 años de casados

Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, murió el 4 de enero del 2010 y con él, se fue uno de los máximos exponentes de la canción en la Argentina. Sandro conmovió a generaciones de personas que con sus canciones y sus películas lo llevaron a lo más alto, convirtiéndolo en un ídolo de la música popular. Sin embargo, desde su fallecimiento hasta la actualidad, los debates en relación a la herencia del cantante se vieron atravesados entre matrimonios anteriores y supuestas hijas no reconocidas.

Durante la emisión de A la Tarde (América), recordaron la historia del casamiento del cantante con Julia Adela Visciani, que tuvo lugar en México en los años 70 y el cual, aparentemente, nunca se disolvió a través de un divorcio. Décadas después, más precisamente en abril de 2007, Sandro contrajo matrimonio con Olga Garaventa. Ella es hasta el momento la única heredera del ídolo.

Olga Garaventa con una imagen de Sandro en el fondo (DIEGO SPIVACOW / AFV/)

Karina Mazzocco fue la encargada de tirar la bomba en pleno programa: “Olga Garaventa y Roberto Sánchez no estarían unidos legalmente”. Ante la sorpresa de todos, presentaron en un móvil a Fernando Burlando, quien representa legalmente a Silvia Julia Camerucci, hija de Visciani.

“Lo que les puedo decir es que ese matrimonio se realizó en su momento vía México que tenían características muy particulares. Obviamente era la forma de casarse cuando uno no podía hacerlo en el país o quería que la noticia no se sepa. Lo que les puedo decir es que según la propia hija de Visciani refiere que no hubo ningún tipo de divorcio. O sea, el casamiento estaría vigente, por lo menos para lo que es la legislación mexicana”, detalló el abogado.

En ese sentido, Burlando precisó: “Habría que investigar un poco más pero realmente es una problemática jurídica bastante importante. Sí es cierto que normalmente este tipo de casamientos que se hacían vía México, tal vez terminaban en la nada, sin ningún tipo de formalidad. No se usaba el divorcio cuando las parejas quería separarse”. La familia de Julia insiste en que ese matrimonio existió y que nunca se llevó a cabo el divorcio.

Fernando Burlando habla del casamiento entre Sandro y Julia Adela Visciani

“Todo esto que nos parece tan lejano, cuando empezó a integrarse el mundo, cuando se empezaron a unir las distintas legislaciones de los países, con la digitalización, donde uno podía ver que lo que pasaba en un país muy lejano, como puede ser México o Europa. Este fue un casamiento vía México, que debe haber registros y obviamente no procedieron a hacer el divorcio. Efectivamente la viuda sería Julia”, concluyó el abogado.

Esta no es la única que inició Camerucci. Anteriormente lo hizo contra los creadores de la serie de Sandro, a quienes les reclamó que dejaban “muy mal parada a su madre”.

¿No tiene validez el casamiento de Sandro y Olga Graventa?

Esta es la segunda vez que se genera un conflicto en relación al matrimonio del “gitano” y Garaventa. El primer reclamo fue protagonizado por Isabela Figueroa, quien denunció en diciembre de 2017 en Intrusos (América) que esa unión sería inválida porque cuando se unieron en teoría legalmente, ninguno de los dos estaba divorciado de sus anteriores parejas.

“Estuve buscando esto durante años, porque me habían llegado los rumores pero no tenía los documentos”, comentaba la mujer junto a los papeles en los que Orlando Ferraudi firma un acta asegurando que estaba casado en terceras nupcias con Olga Garaventa, con quien tuvo dos hijos.

Ferraudi y Garaventa pasaron por el altar en Paraguay y nunca se divorciaron. Sandro, por su parte, se había casado vía México con Visciani, con quien se separó en 1981 luego de doce años de amor. “En el acta tendría que decir que Olga era divorciada. En cambio, aparece como soltera”, expuso Figueroa.

Olga Garaventa, en su casa de Banfield (Victoria Gesualdi / AFV/)

Ante la repercusión que tomó el tema en aquel entonces, Garaventa se comunicó con Jorge Rial y le envió la libreta de casamiento en donde tanto ella como Sandro completaron “solteros” en el ítem de su estado civil. Según le aclaró al conductor la viuda del cantante, la jueza que los casó estaba al tanto de los matrimonios que ambos habían consumado en el exterior pero, aún así, los casó igual.