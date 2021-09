LinkedIn facilitará la búsqueda de empleos remotos e híbridos

(Bloomberg) -- El sitio de redes profesionales LinkedIn de Microsoft Corp. facilitará a los solicitantes de empleo la búsqueda de empleos remotos e híbridos, en un intento por responder a los cambios radicales en la mentalidad de los trabajadores durante la pandemia.

Las nuevas opciones permitirán a los usuarios filtrar puestos de trabajo en oficinas tradicionales o encontrar lugares de trabajo que ofrezcan una combinación, informó la compañía en una publicación de blog el jueves. LinkedIn también planea facilitar la búsqueda de los requisitos de vacunación de las empresas.

La pandemia de covid-19 ha llevado a los empleados a replantearse cómo, dónde y por qué quieren trabajar, un cambio que LinkedIn llama “la gran remodelación”. Los puestos de trabajo catalogados en el sitio como “remotos” siguen aumentando, y este tipo de anuncios se ha multiplicado más de 8,5 veces desde el inicio de la pandemia, para alcanzar el 16% del total en agosto.

Pero el trabajo presencial no está desapareciendo, señaló la empresa. Según una encuesta interna, la propia fuerza laboral de Microsoft planea regresar a la oficina con más frecuencia de lo que esperaban los gerentes. El 8% de los empleados no gerenciales dijeron que planean estar en la oficina todos los días, en comparación con las expectativas de los gerentes de sólo el 1%.

Según la encuesta, casi la mitad de los empleados de Microsoft planea ir a la oficina tres a cuatro veces por semana. Esta cifra está muy por encima del 28% que esperaban los gerentes. Aun así, los resultados mostraron que los jefes en general planean trabajar más tiempo en forma presencial que sus empleados.

En un giro, tanto los empleados que prefieren quedarse en casa como los que quieren volver a la oficina dieron la misma razón: consideran que es más fácil concentrarse en el trabajo.

Nota Original:LinkedIn to Help Job Seekers Who Never Want to Go Back to Office

More stories like this are available on bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2021 Bloomberg L.P.