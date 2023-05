Licuadoras Ninja en rebaja: aprovecha las ofertas del Hot Sale 2023

Estas licuadoras Ninja están de oferta por Hot Sale 2023. (Foto: Getty)

Las licuadoras Ninja cada vez están en más cocinas y no es casualidad. Un buen rendimiento y buenos precios parecen haber sido claves para que cada vez más gente le de una oportunidad. Si tú eres de los que aún no las has probado, que sepas que ahora tienes la oportunidad gracias al Hot Sale 2023. Toma nota y compra la tuya con descuentazo.

No vamos a dar rodeos y empezamos nuestro repaso de ofertones fijándonos en la más vendida y número 1 de la vitrina de Amazon. La Ninja BL610 disfruta de un diseño moderno y elegante, con una gran potencia de nada menos que 1000 vatios y un vaso con bastante capacidad (con 72 onzas).

La Ninja Professional BL610 - Imagen: Amazon México

Ninja asegura que sus cuchillas de trituración procesan el alimento de manera controlada y homogénea, para obtener una mezcla en la que puedes incluso echar hielo sin miedo.

Cuenta con 3 velocidades, está libre de BPA y su taza se puede lavar en el lavavajillas sin problemas.

CÓMPRALA por $1,986.23 pesos (14% de descuento) en Amazon.com.mx

Esta licuadora presume de cuchillas Pro Extractor y Total Crushing, que son desmontables, con las que es capaz de hasta pulverizar incluso cubos de hielo. Con una gran potencia de 1,200W, dispone de 3 programas manuales (Low (baja), High (alta) y Pulse (pulso)) y 7 programas automáticos: Smoothie, Frozen drink (para frappés), Ice cream (helado), Snow cone (raspado), Extract (extracto), Refresher y Dressing (aderezo).

La licuadora Ninja DUO Auto-iQ - Imagen: Amazon México

Su diseño es más pro y avanzado que la BL610, con un elegante acabado en negro que quedará bien en cualquier rincón de tu cocina.

CÓMPRALA por $3,699 pesos (23% de descuento) en Amazon.com.mx

Si ninguna de estas dos propuesta termina de conquistarte, puede que sí que lo haga el modelo CT800. Esta licuadora cuenta con 10 programas automáticos (Helado, Sopa, Mantequilla de Nuez, Harina/Molinillo, Extracto, Adereza, Puré, Bebida Congelada, Smoothie, Dip/Salsa), y un modo manual con control a velocidad variable.

El modelo Ninja Chef CT800 - Imagen: Amazon México

Con un motor de 1500W y cuchillas de última generación, su jarra se limpia fácilmente con solo pulsar un botón (tiene un programa de limpieza) y los accesorios que incluye, además de ser aptos para el lavavajillas, son libres de BPA.

CÓMPRALA por $3,499 pesos (29% de descuento) en Amazon.com.mx

Nuestra última propuesta en oferta dentro de la familia Ninja es la Blender 843. Este modelo tiene el precio más elevado pero también es la más preparada de todas, claro.

La Ninja Blender843 - Imagen: Amazon México

Nos encontramos así con una licuadora con cuchillas Total Crushing, para amasar y para picar, que son desmontables y una cuchilla Pro Extractor, ideal para licuar y extraer nutrientes, asegura Ninja. Posee unos discos para rebanar, triturar y rallar con tecnología Auto-Spiralizer, e incluye tres programas manuales.

Sin BPA y también apto para lavavajillas, dispone de nada menos que 12 programas preestablecidos, para que solo tengas que darle a un botón y no calentarte la cabeza.

CÓMPRALA por $5,699 pesos (11% de descuento) en Amazon.com.mx

En un evento tan importante de descuentos como Hot Sale, no podían faltar las promociones bancarias. En Amazon encontrarás las siguientes para obtener descuentos extras y formas más cómodas de poder pagar tus compras.

Cuando realizas una compra de al menos $2,000 pesos en productos vendidos y enviados por Amazon México puedes lograr un descuento extra del 10%. Funciona de la siguiente manera:

Escoge tu tarjeta de débito o crédito de uno de nuestros bancos participantes como método de pago y elige pagar de contado.

Ingresa el código promocional en la selección de tarjetas de regalo y códigos promocionales: AMAZONHS2023

Los bancos participantes en esta promoción son :

Citibanamex

Banorte

HSBC

Santander

Promociones de Meses Sin Intereses:

Hasta 24 meses sin intereses con Citibanamex

Hasta 12 meses con otros bancos participantes\

Cashback:

BBVA: 15% de bonificación

Banorte: Hasta $9,000 de bonificación

HSBC: 25% de bonificación

Spin: $100 de beneficio

Rappi: 5% de bonificación

Invex: $500 en Tarjeta de Regalo Amazon

Afirme: 30% de bonificación

Mifel: 5% de bonificación

Falabella: 10% de bonificación

Scotiabank: Participa para una bonificación

Además, recuerda que al comprar en Amazon.com.mx puedes elegir el método de pago que más te convenga como:

tarjetas bancarias,

meses sin intereses,

pago a plazos,

pago en efectivo en Oxxo, 7 Eleven, Circle K, Farmacias del Ahorro, Waldo's, Extra y Kiosco,

así como pago con tarjetas de regalo físicas y digitales, y pago con tarjetas de vales de despensa Up Sí Vale.

Recuerda que si tienes Amazon Prime, el envío será gratis. ¿Todavía no eres miembro? No hay problema. Puedes registrarte para una prueba gratuita de 30 días aquí y darte de baja cuando quieras. Además de envíos gratis sin mínimo de compra en millones de productos, tendrás acceso a Prime Video y a más de 2 millones de canciones sin anuncios con Prime Music.

