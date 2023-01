La ley seca, la Gran Depresión y las amenazas latentes en el Lejano Oeste: Harrison Ford revela los ingredientes detrás de 1923, el nuevo spin off de Yellowstone - Créditos: @Captura

Cuando Taylor Sheridan le dijo adiós a la actuación, y empezó a ensayar una carrera como guionista, jamás imaginó que su primer proyecto en televisión lograría un éxito de tanto calibre. Estrenada en 2018, y con el protagónico de Kevin Costner en la piel de John Dutton III, Yellowstone se convirtió en un verdadero hit, que capturó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo .

Ese suceso pronto comenzó a extender sus tentáculos a través de 1883, un spin off que Paramount+ lanzó para Latinoamérica a comienzos de 2022 en el que se relata la cruenta vida en el salvaje oeste y el viaje que de los primeros Dutton hasta establecerse en Montana. Ahora, exactamente un año más tarde, se suma 1923, un segundo desprendimiento que revela un nuevo tramo en el pasado de este clan, con Harrison Ford y a Helen Mirren como grandes protagonistas.

Entre la Ley seca y los forajidos

Ambientada a comienzos del siglo veinte, 1923 revela la épica de otro antepasado de John Dutton III. El personaje de Ford, Jacob Dutton, es el hermano de James Dutton (Tim McGraw) , quien fue presentado en 1883. Aquí el relato hace foco en él y en su esposa, Cara Dutton (Helen Mirren), con la que se encuentra casado desde hace cuarenta años. Luego de la muerte de James, su esposa Margaret (Faith Hill) le escribe una carta al matrimonio de Jacob y Cara, para que se instalen en Montana y la ayuden en el negocio familiar. Pero cuando ambos arriban al lugar, reciben una inesperada noticia: Margaret murió y el rancho será heredado por sus hijos, Spencer (Brandon Sklenar) y John (James Badge Dale). De esa forma, la pareja deberá no solo hacerse cargo de ellos, sino también administrar y cumplir con todas las tareas que exige estar al frente del rancho Dutton.

“Siempre estuve interesado en el western como género, y los conflictos que estos personajes enfrentaban en esas historias basadas en la que fue una realidad” , le dice Harrison Ford a LA NACIÓN. “El paso del mundo desarrollado hacia lo desconocido era un arduo viaje, y eso lo estableció la familia Dutton. Y ahora Jacob, mi personaje, se enfrenta a tener que aferrarse a esas ventajas para el futuro de su familia. Pero las presiones se acercan, entonces su responsabilidad para con el legado de los Dutton pesa con fuerza sobre sus hombros”.

La llegada de un nuevo período y los vaivenes de un momento especialmente difícil, llevará al matrimonio Dutton a superar innumerables desafíos. La ley seca, los primeros impactos de lo que eventualmente será la Gran Depresión, el temor a la gripe española y la sombra de una posible sequía azotan al país. Sin embargo, los Dutton soportan estoicamente no solo esos retos sino también otras amenazas enquistadas en zonas rurales, como los cuatreros y los bandidos. Y más allá de un contexto cambiante, Sheridan aprovecha una vez más esta saga para plantear conflictos que son parte esencial de su mirada acerca del pasado de los Estados Unidos.

Aliados y rivales de los Dutton

Jacob y Cara Dutton deberán enfrentar numerosos retos

Como es habitual en todas las ficciones del “universo Yellowstone”, la historia presenta un nutrido grupo de personajes interpretados por nombres de peso (como es el caso de Ford y Mirren), y otros que buscan hacerse un lugar en la industria. Y del gran elenco, se destaca rápidamente la presencia de Timothy Dalton.

El ex James Bond compone a Donald Whitfield, un ambicioso empresario ferroviario que acostumbra tomar lo que quiere, y que no suele aceptar un no como respuesta. Jerome Flynn, a quien muchos recuerdan por su rol de Bronn en Game of Thrones, se pone en la piel de Banner, un violento pastor que establece una peligrosa guerra con los Dutton. Y así como el matrimonio central tiene poderosos rivales, también cuenta con importantes aliados.

El actor Robert Patrick es el sheriff McDowell, un invaluable aliado de los Dutton en su lucha contra el avance de sus enemigos. Spencer Dutton, encarnado por Brandon Sklenar, es otro de los grandes protagonistas de la trama. Spencer es una suerte de hijastro para Cara y Jacob, y por el cariño que siente por ellos, es que se les unirá en la batalla por defender su región.

A través de estos personajes, el “universo Yellowstone” muestra nuevos héroes y villanos, y también algunas caras que regresan.

La mirada de Ford (y la importancia de Taylor Sheridan)

Taylor Sheridan es el creador y guionista de Yellowstone, y de sus dos spin off, 1883 y 1923.

“No he hecho demasiados westerns, en algún punto estuvieron de moda, pero luego hubo una época en la que no se veían mucho”, reflexiona Harrison Ford. Y es que a pesar de contar con una carrera que se prolonga a lo largo de más de medio siglo, las producciones ambientadas en el Lejano Oeste que protagonizó pueden contarse con los dedos de una mano. Por este motivo, la saga de los Dutton le permitió no solo sumergirse en la salvaje vida de ese arquetípico escenario, sino también contar la historia de un hombre que a una edad adulta, debe afrontar inesperados retos.

Harrison Ford, en la piel de Jacob Dutton

Desde la óptica del actor, 1923 es una ficción que establece un equilibrio entre presentar trazos de una realidad pasada con elementos propios de la pluma de Taylor Sheridan, creador del universo Yellowstone y guionista de todas las series que lo integran. “Hay mucha acción en esta serie”, comenta Ford sobre el tono del relato, y luego agrega: “También hay momentos de violencia, pero se trata de una violencia que a veces nace de la naturaleza, y que otras veces surge de la mano humana. Y justamente la mayor amenaza que enfrenta Jacob Dutton es la de esas personas que se acercan con intenciones malvadas” .

Como una especie de novela que se extiende a lo largo de varios siglos, Yellowstone es uno de los mayores colosos del streaming. Y en los tres títulos que integran este cosmos de vaqueros y forajidos hay un detallado registro de los retos que atravesaron los pioneros norteamericanos, y cómo esos desafíos llegan hasta la actualidad. “Yellowstone es fantástica. Yo admiro enormemente el trabajo realizado por Kevin Costner, pero la de él es una historia contemporánea. En 1923, mi foco está puesto en la curva de mi personaje, su esposa, su familia, el destino que ellos ocupan y los sacrificios que debieron hacer ”, señala Ford en referencia a una épica que va de menor a mayor, que comienza con un matrimonio y un pequeño viaje pero que culmina con una feroz batalla en una importante región de los Estados Unidos. “Taylor Sheridan escribió esta serie, y procuró mantener el nivel de las otras producciones. Es alguien que estuvo muy involucrado con el paso a paso de 1923, y trabajar con él ha sido fantástico. Sin dudas, se trata de un gran talento”, finaliza el actor.