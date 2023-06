La lapidaria frase que Brian Cox le dijo a Meryl Streep por envidia

Brian Cox le tiene envidia a Meryl Streep y se lo dijo - Créditos: @L. Cohen

El segmento Actors on Actors de Variety es todo un éxito. En él, diferentes artistas se enfrentan cara a cara en una charla sin filtro, donde revelan hasta los más íntimos secretos. Esta semana fue el turno de Brian Cox, el actor de Succession, y de Emily Blunt, conocida por sus papeles en El diablo viste a la moda, Al filo del mañana y La chica del tren. Fue en medio de esta entrevista cruzada que el intérprete de 77 años confesó lo que una vez le dijo a la icónica actriz Meryl Streep por celos profesionales.

El encargado de abrir la charla y romper el hielo fue Cox, quien destacó la labor de Blunt en el mítico film sobre el mundo de la moda de 2006, donde su personaje sufre las exigencias de Miranda Priestly, una jefa autoritaria. Este inolvidable rol fue interpretado nada más y nada menos que por Meryl Streep, quien inmediatamente se transformó en tema de charla y elogios. Tras destacar su talento y versatilidad, el actor admitió que una de sus asignaturas pendientes es trabajar con ella y confesó lo que años atrás le dijo en la cara cuando se la cruzó en un evento.

“La conocí una vez y le dije: ‘Nunca me gustaste’”, reveló Cox ante una Blunt sorprendida. Sin embargo, enseguida explicó los motivos de su lapidaria frase. “Ella se sorprendió y preguntó: ‘¿Qué?’ a lo que le dije: ‘Nunca me gustaste porque estaba celoso de tu actuación’. No dejaba de pensar: ‘¿Cómo puede alguien ser tan bueno?’”, explicó generando alivio en su compañera.

Meryl Streep interpretó a la inolvidable Miranda Priestly en El diablo viste a la moda

Entre una de las tantas virtudes que mencionó de la prestigiosa actriz de Mamma Mia!, Cox señaló que lo que más admira de ella es “su trabajo tan centrado”. Inmediatamente, Blunt lo interrumpió con un halago: “Pienso eso sobre ti, creo que debes mirarte”, lanzó dando cuenta de lo mucho que lo admiraba profesionalmente. Y enseguida enumeró qué era lo que más le gusta de su trabajo: “Nos mantienes en vilo como lo que hiciste con Abbott en La supremacía de Bourne. Simplemente sientes esta sensación de aprehensión”.

Su comentario le dio pie al artista para hablar sobre su método de actuación. “Lo importante es realmente lo que hay debajo. Está todo este debate sobre la actuación del método y todo eso. Estoy a favor de lo que sea que te ayude a pasar el día. Pero lo mejor es cómo transmites la energía. Si aciertas, simplemente funciona. Eso es lo más importante que tenemos como actores, esa capacidad de entrar en algo muy rápido y salir de eso”, explicó casi dando una clase de actuación.

Andy Sachs (Anne Hathaway) junto a Emily Charlton (Emily Blunt), la asistente principal de Miranda Priestly en una de las escenas del film de 2006 - Créditos: @Fox Pictures

Blunt volvió a traer a escena a Streep y habló del método que la actriz utilizó en El diablo viste a la moda calificando la experiencia como “única”. “Ella es increíble y fue un poco aterradora en esa película. Dijo que fue una de las primeras veces que probó la actuación del método. Pero la hizo muy miserable interpretar a Miranda”, contó. En este sentido, el actor de Succession comparó su personaje en la serie de HBO Max con el de Streep y reveló lo que la gente le dice cuando lo cruza por la calle. “He estado haciendo esto durante 60 años. La mayoría de las veces ha sido: ‘¿Estabas en...?’ Pero ahora soy el hombre de m…”, confesó, entre risas.

“Tiene su encanto. No lo estoy criticando, pero al mismo tiempo, no es fácil ser un ícono cultural. Como dicen en Escocia, es un trabajo terriblemente grande para un chico normal”, bromeó. Cuando Blunt le preguntó sobre la impactante muerte de su personaje Logan Roy en el episodio tres de la tercera y última temporada, Cox volvió a bromear: “En realidad finjo que no está muerto, que simplemente desapareció”.

Brian Cox interpretó a Logan Roy en la serie de HBO Max

Recordemos que el ficticio magnate de los medios murió abruptamente después de desplomarse en el baño de su jet privado, habiendo faltado a la boda de su hijo mayor, Connor. Y Si bien cualquier fanático sabía que esto sucedería tarde o temprano (su salud ya había dado aviso la temporada pasada y la sucesión del cargo es el eje narrativo desde el comienzo de la ficción), nadie pensó que sería tan pronto, ni siquiera él. “Me llamó Jesse Armstrong (el creador de la historia) y me dijo: ‘Logan va a morir’. Y pensé: ‘OK. Creí que moriría en el episodio 7 u 8, pero en el episodio 3... Bueno, eso es un poco pronto’, lancé. Él se rio. ‘No es que me molestara’”, le dijo Cox a The New York Times sobre cómo recibió la noticia tiempo atrás.

Respecto de cómo considera que fue su despedida en pantalla opinó: “Tenían que terminarlo de alguna manera y fue elección de Jesse. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo, el problema con buena parte de la televisión, particularmente la TV norteamericana, es que pasa su fecha de vencimiento. Y lo mejor de Jesse y de los escritores de la serie es que no hacen eso. Fue difícil para ellos”. “Creo que hay muchas razones para que Jesse lo matara. Y aplaudo el hecho de que lo haya hecho. Fue valiente porque todo el mundo ama el espectáculo. Sal siempre de la fiesta cuando esté en su mejor momento, no cuando esté bajando la espuma”, agregó quien planea volver al teatro y dirigir su primera película. Ah, y quién dice, trabajar con Meryl Streep.