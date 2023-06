La Selección Mexicana está entre las mejores 14 del mundo y nadie puede entenderlo

Selección Mexicana previo al partido contra Jamaica en marzo de este año. (Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images)

La Selección Mexicana vive una crisis histórica que, sin embargo, no se ha visto reflejada en el ranking de la FIFA. El Tri apareció en el lugar 14 de la clasificación, la cual es dominada, en sus cinco primeros lugares, por Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y Bélgica. El lugar que ocupa México es sorprendente porque no se puede hablar de un peor momento en la historia moderna del futbol mexicano. El Mundial de Qatar 2022, con el fracaso de no acceder a Octavos de Final por primera vez en 40 años, es apenas la punta del iceberg.

Después de ese capítulo la turbulencia ha seguido. La derrota 3-0 a manos de Estados Unidos en la Nations League volvió a dejar en evidencia a un equipo que carece de talento, sí, pero también de una estructura sólida detrás de sí para sostener un proyecto deportivo. Por eso fue que Diego Cocca duró apenas cuatro meses en el cargo. Los que lo pusieron, la anterior administración de Yon de Luisa, no supieron por qué lo hicieron. Jamás convenció. Y el nuevo responsable de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, quiso hacer borró y cuenta nueva.

La victoria 4-0 sobre Honduras podría confundir a algunos, pero es un espejismo. No se duda de que Jaime Lozano sea un entrenador con credenciales. Él no es el problema y, con suerte, pueda ser una solución futbolísticamente hablando. Sin embargo, los problemas siguen ahí y flaco favor el que le hace FIFA a México al premiar su triste desempeño ya no de los últimos meses, del último año, de los últimos años. La caída libre ha sido tan larga que nunca terminar de encontrar el punto exacto de drama. No se llega al fondo en ninguna situación, por más drama que se haga con cada decepción.

Es cierto que el ranking FIFA nunca gozará de credibilidad plena, pues su método para sumar puntos puede hacer que, por ejemplo, Argentina haya sido el segundo lugar en diciembre de 2022, pese a ser campeona del mundo, y que el primer lugar fuese para Brasil, que se quedó afuera en Cuartos de Final de Qatar 2022 ante Croacia. Y Marruecos, que fue la cuarta mejor selección del torneo, apenas se quedó en el onceavo lugar en aquella actualización (España, selección a la que los marroquíes eliminaron, fue en diciembre lugar 10, aunque se habían quedado en Octavos de Final).

En el ranking actual, Marruecos aparece en el puesto trece. Apenas una posición arriba del Tri. Esa es la diferencia, según la FIFA, que existe entre un equipo que llegó a Semifinales de un Mundial y otro que se queda en Fase de Grupos. Desde que acabó el Mundial, México ha jugado ocho partidos, con el siguiente saldo: cuatro victorias, tres empates y una derrota. Nada excepcional y menos si se toma en cuenta el nivel de los rivales: partidos ganados ante Surinam, Guatemala, Panamá y Honduras; empates con Jamaica, Estados Unidos (amistoso) y Camerún, y la derrota contra Estados Unidos (oficial, Liga de Naciones).

No hay nada sobresaliente y lo más curiosos es que México acabó el año pasado en el lugar quince del ranking. Lugar que mantuvo en la actualización de abril pasado. Y ahora hasta ha subido, para superar a Alemania, que también vive una crisis rara: perdió en sus últimos dos partidos, contra Colombia y Polonia. Los números están ahí y México, si así lo desea, puede vendarse los ojos y creer que tiene un nivel aceptable, aunque la realidad indique que incluso se está peor que antes, y ese "antes" ya era preocupante pues se hablaba de un estancamiento. Ahora es un retroceso, aunque el ranking diga que no.

