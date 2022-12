Kylian Mbappé y su rechazo a las conferencias de prensa en el Mundial Qatar 2022: su futuro, el enfoque en la final y las cervezas

Mbappé viene evitando las conferencias de prensa postpartido y no posa con la publicidad de la cerveza oficial

“Este Mundial es mi obsesión”. El mantra lo repite cada vez que puede, aunque no lo hace en las conferencias de prensa obligatorias tras cada partido. Ahí, aunque lo designen como MVP (el jugador más valioso), evita hablar con la prensa y le escapa a la publicidad de Budweiser, uno de los principales patrocinadores de Qatar 2022.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. Construí toda mi temporada en torno a este Mundial y me preparé a tope tanto física como mentalmente para ganarlo, que es el objetivo que me fijé aunque todavía está lejos”, dijo tras su doblete para la victoria de Francia por 3-1 sobre Polonia. En ese contexto, el compañero de Lionel Messi en PSG le restó importancia a la situación de ser elegido mejor jugador del partido porque “el único objetivo es ganar el Mundial” y se disculpó con los periodistas por no haber ido a la rueda de prensa cuando debía hacerlo, luego de ser elegido figura ante Australia y Dinamarca. La federación francesa tendría que hacerse cargo de las multas, ya que su estrella evita la zona de premiación, pero él fue más allá: “Hace poco me enteré de que la federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente; no deben pagar por una decisión que es personal”.

“No tengo nada contra los periodistas. Si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, argumentó el futbolista que llegó a nueve tantos mundialistas y es el jugador más joven en alcanzar esa marca a lo largo de la historia, con 23 años y 349 días. Además, alcanzó los 250 goles como profesional en 360 partidos antes de cumplir los 24 años, una marca superior a la que ostentaban a su edad Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo. Francia, que pasó ayer a cuartos de final, enfrentará en esa instancia a Inglaterra, que venció a Senegal por 3 a 0, el próximo sábado desde las 16 (hora Argentina) en el estadio Al Bayt.

“Boicot de Mbappé al alcohol” titula la prensa española, haciéndose eco de lo publicado por el deportivo francés L’Equipe. Allí se destaca que el talento de bondy no quiere se lo asocie a la cerveza, por lo que viene “escondiendo” la marca del sponsor del Mundial cada vez que posó con el trofeo. “Entra dentro de su política de derechos de imagen de no hacer publicidad a marcas de comida rápida, apuestas deportivas o bebidas alcohólicas”, subrayan.

Mbappé, goleador y figura de Qatar 2022

Kylian Mbappé convirtió un doblete en el triunfo de su seleccionado ante Polonia para meterse entre los mejores ocho del certamen en pos del objetivo de ser bicampeón de la Copa del Mundo. El delantero de París Saint Germain (PSG) llegó a cinco tantos en el campeonato porque anteriormente festejó frente a Australia y Dinamarca.

Otros siete futbolistas tienen tres celebraciones en la Copa del Mundo de Medio Oriente: Lionel Messi (Argentina), Enner Valencia (Ecuador), Cody Gakpo (Países Bajos), Olivier Giroud (Francia), Marcus Rashford (Inglaterra), Bukayo Saka (Inglaterra) y Álvaro Morata (España). Todos, a excepción de Valencia, siguen en carrera por el título y tienen al menos un juego por delante.

La lista la continúan, con dos anotaciones, Robert Lewandowski (Polonia), Mehdi Taremi (Irán), Ferrán Torres (España), Julián Álvarez (Argentina), Richarlison (Brasil), Andrej Kramaric (Croacia), Cho Gue-Sung (Corea del Sur), Mohammed Kudus (Ghana), Bruno Fernandes (Portugal), Salem Al Dawsari (Arabia Saudita), Ritsu Doan (Japón), Kai Havertz (Alemania), Niclas Füllkrug (Alemania), Giorgian De Arrascaeta (Uruguay), Aleksandar Mitrovic (Serbia), Vincent Aboubakar (Camerún) y Breel Embolo (Suiza).