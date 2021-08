Katie White de The Ting Tings: “No siempre soy la mina punky gritona”

Chica bonita con desparpajo y muchacho que fabrica en serie canciones bailables al gusto rockero: la fórmula no podía salir muy mal. Y no salió: The Ting Tings vendió dos millones de copias de su debut We Started Nothing (2008), y su flamante continuación Sounds from Nowheresville va por un camino similar.

Lejos de la frivolidad que el prejuicio fashion pop podría atribuirle, Katie White -la mitad rubia del dúo- defiende su derecho a moverse, experimentar, cantar como las TLC y faltar a las fiestas del jet set. Todo esto, días antes de volver a presentarse en Buenos Aires: la cita es el próximo 3 de mayo en Groove.

Su segundo disco es mucho más ecléctico que el primero. ¿Fue algo intencional? Sí, no queríamos hacer un disco parecido al anterior. Queríamos que cada tema sonara diferente, porque esa es la forma en la que la gente está escuchando música ahora: todos tenemos infinito acceso a todo en la Internet, y podemos disfrutar de veinte cosas distintas al mismo tiempo. Necesitábamos encontrar una inspiración para nuestro segundo álbum y la encontramos en la posibilidad de experimentar en cada canción.

Ya tenían grabado el disco entero, lo descartaron y empezaron de nuevo. ¿Por qué? Es la manera en la que trabajamos. Con el primer disco pasó algo parecido: hicimos una serie de canciones que al final nadie escuchó. Sabemos que tenemos que lograr un disco honesto del que estemos orgullosos, del cual podamos hablar apasionadamente. Y eso nos tomó un tiempo. La vida te va cambiando y eso fue lo que pasó.

Esta vez grabaron en distintas ciudades. ¿Se nota eso en el álbum? Viajar cambia a la gente. Nosotros somos de una ciudad pequeña de Inglaterra, así que conocer gente diferente, escuchar distintos tipos de música... todo eso te abre la cabeza. Vos crecés pensando que tu país es el centro del mundo y te das cuenta de que no es así. Y eso, lógicamente, terminó cambiando el sonido de nuestro disco.

¿Es cierto que compusieron escuchando a los Beastie Boys? Es totalmente cierto. Nos obsesionamos con Paul’s Boutique. El hip hop en general es un cuerpo de trabajo interesante porque en los últimos veinte años se volvió gigante, nutriéndose de distintas inspiraciones y distintas fuentes musicales. No es que por escuchar esto terminemos sonando como una banda de hip hop: lo que compartimos es eso de decir "al carajo, hagamos esta canción que no se supone que hagamos".

También señalaste a las Spice Girls y TLC como inspiración. ¿Este disco es un rescate de tu historial pop? ¡Sí! Eran mis bandas favoritas cuando tenía 14 años. Entonces, a partir de esta mentalidad de probar cosas que no se suponía que probáramos, dije "vayamos con esto, que tanto me gustaba". Y fue muy emocionante, porque nunca había tratado de escribir una canción de esa manera.

Varias veces se quejaron de la crueldad de la industria discográfica. ¿Superaron ese problema? En realidad nos cuidamos a nosotros mismos. Nos gusta que nuestra música suene en la radio y que el público la conozca en todo el mundo: no rechazamos eso. El problema es cuán mecánica puede ser la industria, con esa rutina de hacer canciones, grabar el disco, filmar un clip y cosas por el estilo. Nos interesa mucho el lado creativo y muy poco el otro. Intentamos que nos interese, pero no nos sale.

Alguna vez dijiste que encontrabas la inspiración en lo triste. ¿Hay momentos amargos plasmados en el disco? Y claro, cuando estás feliz no querés componer canciones, querés quedarte tirado con un cóctel y un jet ski. Tenés que ponerte reflexivo y apasionado para escribir canciones sobre sentimientos, rabia, depresión: los grandes temas están basados en esos tópicos.

"Day to Day" es una balada sentimental en la que cantás de una manera muy diferente a lo habitual. ¿Es parte de la experimentación? Realmente disfruté la experiencia de cantar. No quería ser siempre la mina punky que grita sobre el escenario. Y creo que salió bien y que la gente la está disfrutando, porque es una canción linda, y nunca había pensado que podíamos hacer una canción linda.

Siempre se dice que sos un icono de la moda. ¿No pensás que se puede llegar a subvalorar tu música porque te vestís bien y sos linda? ¡Espero que no! De nuevo: como banda, no nos fijamos en la forma en la que vendemos nuestra música. No vamos a fiestas y esas cosas. Y si me ves ahora, estoy desprolija y sin dormir… ¡no estoy nada linda!

Por Diego Mancusi