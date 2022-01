Juventus es optimista con la renovación de Dybala

Juventus atraviesa una temporada difícil desde los resultados, lejos de las principales posiciones en la Serie A, y que ahora le agrega la polémica generada por la situación contractual de Paulo Dybala, una de sus principales figuras del plantel.

El argentino frenó la renovación del contrato, que vence el 30 de junio próximo, en desacuerdo a un cambio en las condiciones del nuevo vínculo. Pese al malestar que se hizo evidente en los últimos encuentros por parte del delantero, en el club son optimistas e intentaron bajar la tensión del conflicto.

“Lo hablaremos en febrero. No está solo, también estamos metidos en las renovaciones de Cuadrado, Perin, Bernardeschi y De Sciglio. Hablamos de todos ellos, nos tomaremos nuestro tiempo", declaró Maurizio Arribavene, director general del club.

"Son jugadores con los que tenemos una excelente relación, son muy cercanos a la Juve”, apuntó el directivo en la previa del encuentro contra Sampdoria, con victoria por 4-1 por Coppa Italia y que contó con aporte goleador de Dybala.

Además relativizó sobre el festejo del gol convertido ante Udinese, en el que dirigía su mirada al vicepresidente Pavel Nedved. "En el momento vi una gran acción de la Juve, con un gol espléndido de él, así que estaba celebrándolo y no me di cuenta de su reacción, pero no comento las reacciones de los jugadores”, dijo.

Foto: Getty Images.