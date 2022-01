Julieta Prandi reveló la divertida historia detrás de su segundo nombre: “No era necesario”

Julieta Prandi develó que le desagrada su segundo nombre (Crédito: Instagram/@jprandi)

Es usual que las personas no estén completamente conformes con el nombre que los padres les eligieron. Este es el caso de Julieta Prandi que contó una divertida anécdota respecto al suyo. Durante una de las transmisiones de Es por ahí (América TV), la conductora explicó que no le gusta el segundo que tiene y que, además, es el mismo que tiene su hermana Natalia.

En medio de la batalla judicial con su ex, Julieta Prandi celebró el Año Nuevo con sus hijos y Emanuel Ortega

Prandi, quien este lunes arrancó la conducción del programa de la mano de Luis ‘Tucu’ López en su versión veraniega, se quejó de su segundo nombre y contó la historia por la cual sus padres decidieron llamarla Julieta Laura, algo que al parecer no es de su agrado.

Julieta Prandi estará al frente de Es por ahí (América TV) durante el verano (Crédito: Instagram/@jprandi)





Julieta Prandi estará al frente de Es por ahí (América TV) durante el verano (Crédito: Instagram/@jprandi)

Al entrar en detalles acerca de por qué le molesta, explicó: “Después apareció la canción de cumbia ‘Laura se te ve la tanga’, pero en realidad, no es por eso que no me gusta. La verdad, no era necesario que me lo pongan... Ya mi hermana se llamaba así. Todo es culpa de mi papá”.

Ambas, Julieta Prandi y su hermana Natalia, llevan 'Laura' como segundo nombre (Crédito: Instagram/@jprandi)





Ambas, Julieta Prandi y su hermana Natalia, llevan 'Laura' como segundo nombre (Crédito: Instagram/@jprandi)

Asimismo, la modelo recordó que al hombre le gustada tanto el nombre Laura que tanto su hermana como ella acabaron llevándolo en el documento de identidad.

“La realidad es que mi papá quería ponerle María Laura a mi hermana, pero como a mi mamá no le gustaba el nombre María, quedó Natalia Laura”, señaló al tiempo que remarcó que cuando ella nació y la presentaron en el registro, nuevamente hubo insistencia parterna y su madre finalmente cedió y “le dijo que sí” a su esposo

Las celebridades y sus segundos nombres

Otros famosos que también revelaron sus segundos nombres recientemente fueron Santiago Del Moro y Charlotte Caniggia. Durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe) el conductor se acercó a la mesa de trabajo de la influencer, quien quedó recientemente eliminada del realuty, para charlar con ella mientras cocinaba y el tema salió a colación.

Continuar leyendo la historia

Santiago Del Moro le reveló su segundo nombre a Charlotte Caniggia (Crédito: Captura de video Telefe)





Santiago Del Moro le reveló su segundo nombre a Charlotte Caniggia (Crédito: Captura de video Telefe)

Mientras que la mediática preparaba su plato, el presentador charló con ella e intentó que le revelara ese dato poco conocido de su identidad: “Yo te cuento mi nombre si vos me contás el tuyo”, expresó Santiago. Si bien en un primer momento Charlotte dudó, luego aceptó pero con la condición de decirlo en secreto para que nadie pudiera escucharlo.

Fue así como la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se alejó por un momento de las hornallas para escuchar lo que el presentador le dijo: “Pascual”. Seguidamente, soltó una carcajada y le preguntó intrigada: “¿Y la gente lo sabe?”, y tuvo la respuesta negativa del presentador.

Julieta Prandi habló del calvario que sufrió con su exmarido y el terror que sienten sus hijos

Luego fue su turno de cumplir con su palabra, y aunque trató de ser sigilosa y pasar desapercibida, terminó por revelar su nombre completo “Charlotte Chantal Solange”. Del Moro se sorprendió y ambos terminaron completamente tentados luego de aquella revelación.