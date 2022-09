Julianne Nicholson: “‘Blonde’ ha sido tanto elogiada como destrozada y entiendo ambas posturas”

Siento que mi nombre siempre se menciona con la palabra “subestimada” escrita antes de él (Victoria Will)

Cuando era adolescente, Julianne Nicholson era una “fangirl” de Marilyn Monroe. La estrella ganadora del Emmy por Mare of Easttown y el thriller de la selva Monos devoró todos los libros que pudo encontrar sobre ella. Veía sus películas, escuchaba álbumes recopilatorios de sus canciones, tenía fotografías de ella pegadas en su casillero. “Estaba obsesionada”, recuerda. “Pensaba que era muy hermosa y trágica y algo enigmática”. Ahora, unas décadas más tarde, interpreta a la madre de Monroe en una película tan incendiaria que todos los involucrados, incluida la protagonista, Ana de Armas, han tenido que salir en su defensa. Nicholson admite que la película no será para todos, sobre todo para quienes no quieren verla como una abusadora de niños en las garras de la esquizofrenia.

Si Blonde es una película biográfica de Marilyn Monroe a la que rociaron con gasolina y prendieron fuego, Nicholson interpreta al fósforo que la enciende. En solo 15 minutos de tiempo de pantalla como la madre de Marilyn, Gladys, Nicholson tiene un ataque de nervios, corre a toda velocidad por las calles de Hollywood mientras se incendia e intenta ahogar a su hija en el baño. “Siento que necesito preparar a ciertas personas de mi familia”, dice con una mueca. “O, me atrevo a decir, en realidad, disuadirlas de verla. A menudo participo en dramas más oscuros, así que cuando revisan mi trabajo ahora, dicen” mientras deja escapar un suspiro cansado, “‘¡Aquí vamos de nuevo!’ Esta vez, solo voy a decir: ‘Miren, no tienen que verla’”.

Nicholson, de ojos verde océano y pecas, llama desde la habitación de su hija en Hampshire, la luz del sol entra por la ventana detrás de ella. Se acaba de mudar al Reino Unido desde Nueva York junto a su esposo, el actor Jonathan Cake, un británico, y sus hijos, después de una parada en el Festival de Cine de Venecia para ver Blonde por primera vez. Estaba nerviosa: su adoración adolescente por Marilyn la hacía sentirse “protectora” de la memoria de la estrella, incluso de las mujeres que tenían que interpretarla en la pantalla, “pero Ana me dejó boquiabierta”.

¿Ese sentido de protección de la memoria de Marilyn se extendió a la propia Blonde? “Sí”, admite Nicholson en voz baja. Ella lo repite, más decidida esta vez. “Creo que el libro fue escrito con mucho amor, al igual que el guion. Conocer a Andrew y hablar con él sobre el proceso y los años que ha dedicado al proyecto y la historia que quería contar... fue algo que valió la pena y fue especia”.

Blonde destila la corta vida de Marilyn Monroe en una sucesión de encuentros macabros y golpes existenciales al alma. Se le transformó en un pedazo de carne para que EE.UU. se dé un festín. Bajo esa premisa, del escritor y director Andrew Dominik, quien adaptó el éxito de ventas de Joyce Carol Oates, es comprensible que Blonde ya se haya metido en problemas. Una película de arte impresionista con escenas de abuso, orgías y destellos de alegría que se convierten en miseria, ¡además de un feto parlante! The New Yorker la consideró “ridículamente vulgar” y NPR dijo que es “una marcha de la muerte en cámara lenta”. Amanda Whiting de The Independent la calificó como “un nuevo punto bajo” en cómo retrata Hollywood a la estrella. Otros han sido más amables, Mark Kermode de The Observer escribió que es un “melodrama gótico [y] un sueño febril”. En el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, Blonde posee un delicioso 52 por ciento de “frescura”, tan cerca de “podrido” que prácticamente puede olerse a punto de cambiar. “Creo que es una película notable”, dice Nicholson. “Pero la han elogiado y destrozado, y entiendo ambas posturas. Me imagino que va a tener más de eso a medida que avanza”.

Nicholson como Gladys, la madre de Marilyn Monroe’s en ‘Blonde’ (Matt Kennedy/Netflix)

Parece haber una pequeña desconexión entre algunas de las reacciones a la película y el espíritu con el que se hizo: tanto Dominik como De Armas, por ejemplo, han condenado el certificado NC-17 solo para adultos que recibió en EE.UU. Significa que Blonde se une a un linaje turbio que incluye Showgirls, Emmanuelle 2 y, um, Flesh Gordon Meets the Cosmic Cheerleaders. Admito que encontré a Blonde mucho menos objetable de lo que esperaba. “Yo también pensé que sería más explícita”, dice Nicholson. “Siento que veo películas mucho más sexualmente explícitas o violentas que son para niños de siete/ocho/nueve años, lo cual es terrible. Mucho de lo que vemos [en Blonde] es artístico y hermoso, pero me pregunto si es porque el sexo y la violencia aquí provocan sentimientos en nosotros que por lo usual no son los que surgen cuando vemos una película con clasificación R más directa. No sé si hace que la gente se sienta incómoda”.

Una de sus grandes esperanzas para la película es que pueda presentarla a la gente. “Lo que podría hacer que quieran profundizar un poco más en el trabajo que he hecho, o tal vez les recuerde a alguien sobre mí”, dice ella. “Espero que muchos directores a los que admiro sientan curiosidad al respecto”. Pero también es pragmática cuando se trata de posibles resultados: la carrera de Nicholson nunca ha sido lineal, siempre en zigzag. Incluso el Emmy no se sintió como un gran cambio. “Es raro el actor que obtiene el papel que luego lo cambia todo”, dice ella. “Pensamos eso todo el tiempo. Esa es la percepción. Pero aún es un maldito trabajo. Como, ‘Oh, Dios mío, ¿todavía no recibo esa oferta?’”.

Ha habido más de un par de pasos en falso. En 2000, llevaba unos años fuera de la escuela de arte dramático cuando Steven Spielberg la seleccionó para protagonizar una serie dramática sobrenatural que producía, The Others. Nicholson había trabajado con la esposa de Spielberg, Kate Capshaw, en una comedia romántica, The Love Letter, un año antes. The Others fue espeluznante y ambiciosa (y está completa en YouTube, por si la quieren ver) pero se canceló después de 12 episodios. Tuvo una breve carrera en Ally McBeal poco después, protagonizó algunos programas de televisión de corta duración e interpretó papeles secundarios en películas como Kinsey, Black Mass y I, Tonya. Ver cómo se roba la pantalla es casi como ser invitado a un club secreto, El Culto a Julianne Nicholson.

Cada vez que tiene una exhibición poco común, como la impactante película independiente de 2017 Who We Are Now, en la que interpreta a una madre destructiva y desesperada que lucha por la custodia de su pequeño hijo, los críticos claman sobre la “fantástica y olvidada Julianne Nicholson”, o que ganaría un Oscar “si hubiera algo de justicia en este mundo enfermo y triste”. ¿Alguna vez nota las palabras que tienden a surgir a su alrededor? “¿Como subestimada?” se ríe. “Para ser honesta, esa ha sido la historia de los últimos 10 años más o menos. Siento que mi nombre no se menciona sin la palabra ‘subestimada’ antes. ¡Y eso está bien! Pero es una sensación extraña”.

Recuerda lo surrealista que fue ganar el Emmy e ir a los premios dos Mare of Easttown, el misterio de asesinato de HBO protagonizado por Kate Winslet. La gente se le acercaba para decirle cuánto amaba su trabajo. “Cuando no estoy en un set, en realidad no salgo mucho”, dice. “No soy muy ambiciosa, por lo que a veces parece que actúo en un vacío. Hago el trabajo y luego vuelvo a mi vida. Así que es muy conmovedor conocer personas en el negocio y escucharlas decir cosas agradables o recibir mucha amabilidad por parte de ellas”.

Nicholson junto a Kate Winslet en ‘Mare of Easttown’ (HBO/Sky)

Lo cual es una forma indirecta de decir que le gustaría estar menos sorprendida de que la gente la haya notado. Lo que podría ayudar es conseguir papeles más grandes. “Esto suena divertido”, admite, “pero me gustaría que mis personajes estuvieran más al frente y en el centro de la historia que avanza. Me encanta ser parte de conjuntos, pero ahora estoy en un lugar donde me gustaría involucrarme más”. Cuando trabaja en algo, descubre que aprende más y más sobre sus personajes a medida que los interpreta. “Pero cuando solo tienes cuatro o cinco escenas, significa que el personaje se cierra [antes de tiempo]. Quiero ir más profundo”.

Ese es el sueño de Nicholson. Además, agrega, no más trauma infantil. Si algo más que Nicholson vincula a Blonde, Monos, Mare of Easttown y su serie limitada de HBO de 2020 The Outsider, es la violencia infligida a los niños o por parte de ellos. Podría no ser la mejor de las coincidencias. Recuerda algo que le dijo a su agente a principios de este año, mitad broma y mitad orden.

“Si me envías un niño muerto más, te juro que me voy”.

‘Blonde’ se transmite en Netflix ahora