Jugador de la NFL sería el nuevo novio de Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, julio 8 (EL UNIVERSAL).- La cantante mexicana Ángela Aguilar tendría nueva conquista y se trata de Josh Ball, jugador de los Dallas Cowboys, franquicia de la NFL.

Los rumores de esta relación entre Aguilar y Ball comenzaron por las publicaciones en Instagram, donde le jugador de Dallas publicó una storie con un perro que al parecer le pertenece a la familia Aguilar.

Esto fue exhibido por el programa Chisme No Like quienes detallaron que Josh siempre le da me gusta a las fotos que publica Ángela Aguilar.

Lo que llama la atención a distintos usuarios de redes sociales es la denuncia que existió en contra de Josh Ball, ya que su exnovia, Sandra Sellers, lo acusó una agresión física.

El hoy jugador de Dallas no fue acusado formalmente, sin embargo, en su momento fue suspendido de la universidad donde estudiaba, fue cambiado de escuela y volvió al emparrillado hasta 2021, posteriormente pasó a formar parte de los Cowboys.