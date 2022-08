Joshua reconoce que sus "emociones" sacaron lo mejor de él para la pelea con Usyk

Anthony Joshua admitió que debió batallar con sus emociones, luego de una nueva derrota sufrida en la revancha frente a Oleksandr Usyk por decisión dividida en Jeddah.

El ucraniano revalidó sus cinturones del peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, los cuales había obtenido en Londres el año pasado. En el nuevo cruce entre ambos, el campeón mantuvo la concentración y solidez para imponerse ante el británico.

Si bien el de Watford exhibió una versión mejorada, sólo le alcanzó una de las tarjetas de uno de los jueces para sentirse vencedor (115-113); los otros dos, sin embargo, vieron ganador a Usyk, quien sostiene la mayoría de los cinturones en la categoría.

"Deseo que Oleksandr Usyk siga teniendo éxito en su búsqueda de la grandeza. Eres un campeón de clase", escribió el inglés de 32 años en Twitter.

"¡Ayer tuve que llevarme mentalmente a un lugar oscuro para competir por los cinturones de campeonato! Tuve dos peleas: una con Usyk y otra con mis emociones, y ambas sacaron lo mejor de mí", aclaró Joshua, quien ahora tiene marca de 24 victorias y 3 derrotas en su carrera.

"Seré el primero en admitir que me decepcioné a mí mismo. Actué por pura pasión y emoción y, cuando no lo controlo, no resulta genial. Amo tanto este deporte y seré mejor a partir de ahora. Respeto", añadió Joshua.

Foto: Getty Images