José Ignacio: se perdió la cachorrita del polista Polito Pieres y ofrecen una recompensa para quien la encuentre

Se perdió la cachorrita de Polito Pieres

Al margen del Covid, en José Ignacio, Uruguay, no se habla de otra cosa.

Una pequeña cachorrita de solo seis meses, de raza sabueso cruza con salchicha, se perdió la noche de Año Nuevo espantada por los petardos y fuegos artificiales.

Su dueño es el polista argentino Polito Pieres, último campeón del abierto Argentino de Palermo, quien la busca desesperado, al punto de ofrecer una recompensa de 1000 dólares para quien la encuentre.

Polito estaba junto a su novia la noche del 31 en una casa ubicada a 500 metros del faro de José Ignacio. Cuando se hizo la medianoche, sonaron unos petardos en la casa vecina y Franca, así se llama la perrita, emprendió asustada una carrera hacia la calle.

Rápidamente la perdieron de vista, llamándola a los gritos.

Polito la buscó hasta las 6 de la mañana. Desde entonces no fue ni a la playa, ni a un evento ni a comer afuera. Su única obsesión es encontrarla.

Unos jóvenes le dijeron que la vieron esa mañana por la playa Mansa, a la altura de casa Vik.

Polito la buscó en San Carlos, Maldonado, balneario Buenos Aires, el pueblo Garzón, La Juanita, además de todo José Ignacio.

“Todo el mundo sabe que Franca está perdida”, dice a LA NACION, impresionado por el alcance que tuvo la noticia.

La recompensa es de 1000 dólares

“Tengo amigos futbolistas, como Pocho Lavezzi, que me están ayudando con sus posteos. La buena voluntad de los uruguayos es tremenda. Todos me dicen que no están interesados en la recompensa, solo quieren que aparezca”, dice.

“Creo que alguien la recogió y se la llevó”, agrega.

Polito empapeló con folletos con sus datos y fotos de Franca veterinarias, paradas de colectivos y estaciones de servicio.

Tenía previsto volver ayer a Buenos Aires, pero postergó el regreso hasta el 10 de este mes. Debe afrontar compromisos profesionales relacionados con su actividad como polista en los próximos días.

Mientras tanto, no deja de recorrer barrios, rutas y caminos de tierra. Y deja sus datos por si alguien vio a Franca: su celular es 005491167852552 y su Instagram es @politopieres. El de su tío Roberto Panelo es 096443634, y el de Mauri, un hombre del polo local que lo está ayudando, es 097474044.

Una cachorrita de seis meses deambula asustada por las calles o está en poder de alguien que quizás desconozca a su dueño. Medio Punta del Este la busca.