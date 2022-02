Quién es José Ernesto Schulman, el dirigente kirchnerista que golpeó a una trabajadora porque el micro llegó tarde

Facebook José Ernesto Schulman

“Militante por los derechos humanos, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, escritor, educador popular”, así se define José Ernesto Schulman en su blog personal, Crónicas del nuevo siglo. Autor de cuatros libros, el dirigente que preside una institución vinculada al kirchnerismo escribe allí “ensayos y relatos sobre la memoria de la lucha y las luchas del futuro”.

El jueves pasado, cuando le pegó una cachetada e insultó a una empleada en la terminal de ómnibus de Santa Clara porque el micro llegó tarde, Schulman lucía una remera de la entidad que preside que se presenta como una “institución dedicada a la defensa, la promoción y la educación para los Derechos Humanos” y expresa que lucha “por la dignidad de los seres humanos”.

Schulman, junto a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. (Facebook José Ernesto Schulman/)

Oriundo de Santa Fe, donde terminó el secundario, Schulman vive actualmente en Buenos Aires. Según consigna en su Facebook, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Moscú, en Rusia, donde se recibió en 1971. Es nieto de judíos asesinados por los nazis durante la segunda guerra mundial y fue víctima de delitos de lesa humanidad. De acuerdo a su testimonio, sufrió un atentado terrorista, vivió simulacros de fusilamiento y fue torturado, secuestrado y detenido entre 1975 y 1977.

No es la primera vez que protagoniza un hecho violento. Durante el acto del día por la Memoria, Verdad y Justicia, en el 2018, cantó “Macri, basura, vos sos la dictadura” junto con integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de fondo. Ese día, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos fue uno de los primeros en hablar y apuntó directamente contra el entonces presidente.

Es un fuerte defensor de la intervención de Cristina Caamaño al frente de la AFI, según dijo a Télam lo considera “el aporte más importante del gobierno del presidente Alberto Fernández a la lucha contra los sótanos y las cloacas de la democracia”.

Con un perfil muy activo en las redes sociales, el dirigente kirchnerista comparte opiniones, campañas y encuentros con la militancia. Fue uno de los que convocó a la marcha del 1 de febrero contra la Corte Suprema. En esa publicación señaló: “Una mirada antimperialista sobre el lawfare y la Corte. Somos la Liga no soltamos la mano de nadie desde 1937″. En septiembre pasado cuando Horacio Rosatti fue elegido presidente publicó: “Con esta Corte no hay democracia”.

En línea con la postura de otros dirigentes kirchneristas, Schulman rechazó públicamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de las negociaciones que encabeza el gobierno nacional con el organismo multilateral. “El acuerdo con el FMI equivale al edicto de la Corte en 1930 de convalidar el Golpe”, consideró Schulman en su perfil de Facebook, donde remarcó: “De nuevo, la continuidad jurídica = dominación colonial. No hay FMI bueno, no hay capitalismo humano. Si pagan la deuda externa no hay DDHH en la Argentina”.

También, el dirigente acompaña iniciativas como el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba). En tanto, el último año encabezó una conferencia de prensa para manifestar las “agresiones de grupos anticubanos apoyados por las pseudo ONG sustentadas económicamente por Estados Unidos”.

Schulman ha militado durante años causas como la liberación de Milagro Sala -líder de la organización Tupac Amaru condenada por administración fraudulenta, entre otros delitos-, y denuncia “la existencia de presos políticos”. Fue uno de los dirigentes que viajó a Jujuy el año pasado y dijo: “No podemos admitir que desaparezca el caso Milagro Sala del debate”.

En octubre del año pasado, a través del perfil de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Schulman difundió su encuentro con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. “Nos sentamos junto con el ministro Martín Soria y ofrecimos nuestro relato históricamente respaldado”, anunció, y remarcó: “Lawfare como herramienta de colonización imperial, un problema que tenemos en toda la región como continuidad del Plan Cóndor y que convirtió al Poder Judicial de la Argentina en la cloaca de la democracia ”.

Tras enumerar varios reclamos, Schulman consideró: “Estamos ante un momento histórico clave y les pedimos a quienes son las autoridades políticas que deben mover los hilos y libertad a los presos políticos”.

En su perfil se lo puede ver en fotos con integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo; con Evo Morales; junto a la exembajadora en Venezuela, Alicia Castro, y al exvicepresidente Amado Boudou -dos de los fundadores del partido político del ala dura del kirchnerismo “Soberanxs”-.

José Ernesto Schulman en un encuentro con el expresidente de Bolivia, Evo Morales. (Facebook/)

Tras la violenta escena difundida este domingo y su consecuente repercusión, le otorgaron al dirigente una licencia y las autoridades han comenzado “un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”. Schulman intentó explayar un pedido de disculpas en su Facebook, donde habló de lo que hizo como una “conducta reprochable” y contó que “se desencajó”.

En una carta que incluyó lenguaje inclusivo y que fue dirigida a sus “compañeres”, Schulman sostuvo: “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”.

Sin embargo, buscó dar una explicación tras violentarse contra la empleada. “Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”, consignó en su Facebook.

Para cerrar, manifestó que estaba “arrepentido” por lo que hizo, al hablar de “acciones contrarias a sus convicciones”, y dijo que a esto último se lo hizo saber a la trabajadora que agredió.