Johnny Depp y Amber Heard, analizamos el juicio más controvertido y debatido del año

Dicen que del amor al rechazo hay un paso, aunque en este caso deberíamos decir que fue toda una maratón, una carrera de comportamientos polémicos que nada tienen que ver con el amor. Los entresijos de la relación de Johnny Depp y Amber Heard, que ya acapararon no pocos titulares en 2020 (en el juicio por difamación en el Reino Unido del actor contra The Sun) tuvieron su segunda parte en este 2022. Decidido a limpiar su honor y desmentir las afirmaciones más escandalosas de su exmujer, el actor volvió a lleva a Amber a juicio en el condado de Fairfax, en Virginia (Estados Unidos), tratando de limpiar su reputación esta vez en su país natal. Y en esta ocasión la polvareda que escondían tras su matrimonio formó una nube que llegó a todos los rincones del mundo. El proceso, en el que era Amber la acusada de difamación por haberse declarado víctima de violencia doméstica, se convirtió en un espectáculo televisivo en el que ambos se desprendieron de su pátina de estrella para mostrar su peor papel hasta la fecha.

Juicio de Johnny Depp y Amber Heard

No se dejaron nada en el tintero. Detalladas narraciones acerca de altercados y peleas, los peores episodios de su infancia, perturbadoras conversaciones de su pasado en común… hasta los más íntimos aspectos de una vida juntos, que no fue tan idílica como parecía, quedaron reflejados en intensas sesiones ante el juez. Los titulares se multiplicaban. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida” sentenció él. “Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo” respondió entre lágrimas ella. Cada uno se aferró a una versión sobre su matrimonio que difería en todo de la del otro, desatando una división de bandos en la opinión pública que generó un imparable juicio paralelo.



En una sociedad cada vez más virtual no importaban tanto los hechos como en el tribunal, sino la interpretación que seguidores de uno y otro hacían de ellos. Dio pie esto a episodios desagradables que denunció la actriz ante el juez. “Me acosan, humillan y amenazan. La gente quiere matarme, recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, todos los días. Miles desde que comenzó este juicio” aseguró la intérprete de Aquaman. A lo largo de seis semanas, no solo sus palabras resonaron como un eco sino que los gestos e incluso la elección de vestuario de los implicados se estudió al milímetro. Se dijo que la actriz quería poner nervioso a su exmarido escogiendo estilismos similares a los suyos, mientras que las razones por las que él no la miraba se basaron en una dramática promesa que él le hizo en un pasado cuando ya habían roto. La propia abogada del actor le recordó a Amber la frase que le dijo su exmarido después de firmar el divorcio: “Él le prometió que no volvería a ver sus ojos nunca más”.



Su pasado sentimental más comentado

Los actores se mantenían en silencio mientras salían a la luz sus estudios psicológicos, los hábitos más nocivos de Johnny, las duras palabras que se dedicaban durante sus peleas y todo tipo de intimidades que fueron discutidas (y enjuiciadas) por millones de personas. El entorno de la expareja no fue ajeno a este desagradable proceso: las hermanas de ambos (Christi Dembrowski, de Depp, y Whitney Henriquez, la de ella) fueron llamadas a testificar, igual que amigos o colaboradores. Las exparejas de Depp reaparecieron en escena mostrando su percepción de la personalidad del actor, que se enfrentó de nuevo a las especulaciones de su pasado. La modelo Kate Moss, una de sus novias más conocidas, respondió a los comentarios que se hicieron durante su relación desmintiendo lo que se dijo entonces: “Nunca me empujó, ni me ha pateado ni me ha tirado por ninguna escalera". Ellen Barkin sin embargo sí cuestionó algunos de los comportamientos del intérprete durante el proceso. Testimonios que generaron de nuevo contradiciones y confusión.

Johnny Depp y su abogada Camille Vasquez

Aunque los dos trataron de que fueran desestimadas las pretensiones del otro, el juicio continuó convirtiendo en protagonistas incluso a sus abogados. Las habilidades de los letrados durante los interrogatorios fueron otro de los puntos de análisis y debate entre los fans. Organizaban estos un coro de vítores y gritos a las puertas de los juzgados, como ocurre en las alfombras rojas, convertidos en muestra de la polarización que había en torno a este procedimiento. El día de la sentencia (en algunos medios hubo una cuenta atrás con el análisis y resumen de todo el proceso de hasta tres días) el directo que Law &Crime Network emitió duró unas 9 horas y fue visto por 23 millones de personas, una cifra de audiencia que superó incluso a los Oscar 2022 (la ceremonia de entrega de las estatuillas tuvo un 16, 6 millones de audiencia). Números a los que hay que añadir los que acumularon algunos vídeos que se subieron en otros medios tras la resolución, que alcanzaron entre 500.000 y 3 millones de visualizaciones. Cuando se dice que el proceso dio la vuelta al mundo no es una afirmación a la ligera pues las publicaciones sobre el caso llegaron de lugares tan dispares como Indonesia, Mongolia, Nigeria, Mauritania, Yemén, Uganda, Papua Nueva Guinea, las islas del Pacífico Vanuatu o Uzbekistán, a los que hay que añadir por supuesto Estados Unidos y la Unión Europea.

Euforia por el resultado

El resultado fue favorable a Johnny Depp, pues Amber Heard fue condenada a pagar cerca de 15 millones de euros (con diversas rebajas marcadas por la ley del estado la cantidad se quedó en 10 millones). Él no estuvo en el juzgado para escucharlo pues había viajado al Reino Unido para unirse a la gira de conciertos de su amigo Jeff Beck. Se dio allí un baño de masas con una expresión que mostraba claramente lo satisfecho que estaba con el triunfo. Dado que sus papeles en el cine habían quedado en suspenso, fue la música el refugio que encontró el actor para seguir adelante tras el proceso (en seguida surgió sin embargo el rodaje de la película Jeanne Du Barry, en la que interpreta a Luis XIV de Francia). No se le acabaron sin embargo las ganas de pelear pues ya ha recurrido los dos millones de euros que le había impuesto el juez por difamar a Amber a través de sus abogados.

Idéntica reacción tuvo ella, en el ámbito legal, claro. Entre lágrimas desconsoladas recibió la actriz el veredicto en la sala, rodeada por sus abogados, a quienes despidió para buscar otro equipo más "guerrero". Trató de repetir el proceso argumentando un problema de identidad de un miembro del jurado y le fue denegado, un varapalo dado que no dispone del dinero necesario para pagar a su exmarido. Un fracaso tras el que la artista ha replegado sus velas, tal vez para coger fuerza, refugiándose en Mallorca con su hija bajo una identidad falsa. Una paz, quién sabe si la calma que precede a la tormenta más cruda, de la por el momento disfruta de manera casi anónima. Lo ocurrido en los últimos seis meses se convirtió, tal fue la transcendencia, en objeto de un documental y, conociendo Hollywood, tal vez con el paso del tiempo sea una película. Desde luego material no le falta.