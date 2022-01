Joe Judge parece haber dirigido su último juego en la NFL, una carrera que apenas duró dos años como head coach de los New York Giants. Una jugada infame pudo haber sentenciado su suerte.

Es natural que todos los equipos en todas las ligas pasen por altibajos, aunque la idea es salir adelante de los momentos complicados, y en la NFL eso no es la excepción, y máxime si se trata de un equipo que ha ganado cuatro Super Bowls y que vive bajo el constante escrutinio y la exigencia de una ciudad como la ‘Urbe de Hierro’.

En el juego final de la temporada regular, en la Semana 18, los Giants jugaron contra el Washington Football Team en casa, el MetLife Stadium, con la idea de al menos tener un cierre digno ante sus fanáticos, para que regresaran a sus hogares con una sonrisa, sin embargo, sucedió todo lo opuesto.

El equipo neoyorquino se jugaba una tercera oportunidad y siete por avanzar, desde lo profundo de su terreno de juego, en su propia yarda 4, cuando le restaban 5:00 minutos al segundo cuarto, con el marcador 3-0 en favor de los de la capital estadounidense.

Con todo ese contexto, y agregando que los equipos que ya pelean tienen una tendencia a ser osados, creativos y que llegan a atreverse a hacer jugadas espectaculares y alocadas para 'sobarle' un poco la herida alma a sus fieles aficionados.

Giants fans booo Joe Judge mercilessly for making Jake Fromm sneak on a 3rd & 9. This is what John Mara’s idiotically arrogance gets. pic.twitter.com/TsG2ppHJYf

Sin embargo, estos jamás pensaron que el entrenador principal, Joe Judge mandaría un quarterback sneak, o sea, una jugada extremadamente conservadora, poco vistosa y que normalmente se usa cuando un equipo quiere ganar una yarda para conseguir una primera oportunidad o un touchdown.

Y sí, en efecto, ello derivó en que los aficionados se volvieran locos, pero en el peor de los sentidos. Una sensación de hastío, desasosiego, enojo colectivo, una cascada de abucheos y gritos fueron un momento de desfogue, de catarsis luego de una temporada que acabó con marca de 4-13 en 2021, sumada a la de 2020 de 6-10 bajo el mando de Judge.