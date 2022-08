Joaquín Levinton recordó su experiencia con el poliamor: “Nos lavábamos los dientes los cuatro”

Joaquín Levinton sorprendió al recordar su relación poliamorosa - Créditos: @instagram @joaquinlevinton

A pesar de que el poliamor se ubicó en el centro del debate público -al menos en los medios argentinos- en los últimos años, es una forma de vincularse que existe hace mucho tiempo. Incluso, hay personas que llegaron a ponerla en práctica sin ponerle un nombre técnico o de tener ningún tipo de teoría a mano. Simplemente se juntaron con varias personas (todas enteradas de que la relación abarcaba a más de uno, claro está) y siguieron sus vidas de forma tranquila. Entre ellos está Joaquín Levinton quien, durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe) recordó un par de divertidas anécdotas de la época en la que tuvo tres novias.

Joaquín Levinton es un rockstar. Pero no uno cualquiera, sino de esos que se iniciaron en la escuela que predicaba “sexo, drogas y rock and roll” y cuyos recitales eran sinónimos de fiesta y descontrol. Iniciado en el mundo de la música desde joven, creció en el ambiente y esto resultó en un amplio repertorio de anécdotas.

A pesar de que no todas son aptas para ser replicadas en un estudio de televisión, siempre encuentra la forma de compartir al menos una parte de sus insólitas historias de vida. PH: Podemos Hablar, con su estilo de conversación grupal y descontracturado, es el espacio perfecto para que surjan este tipo de relatos y, en la noche del sábado, el líder de TURF no decepcionó.

Todo comenzó cuando Andy invitó a los presentes a que dieran un paso al centro si habían vivido alguna situación en la que pasaron mucha vergüenza. Cuando le llegó el turno de Levinton, eligió recordar el incidente que vivió años atrás en un hotel alojamiento.

“En esa época tenía varios amigos con los cuales pasábamos jornadas largas y hacíamos música, películas, de todo. Y entonces nos divertía ir a esos telos temáticos”, comenzó, a modo de introducción. Y continuó: “Cuestión que yo tenía una camioneta grande que se reclinaba y se hacía súper enorme atrás. Para poder llevar a todos, bajé los asientos, metí como a ocho personas y los tapé con una lona. Solamente tenía una compañera, parecía que éramos solo dos”.

Joaquín Levinton habló sobre su experiencia con el poliamor

“Pasamos, sacamos la lona y estuvimos 24 horas. Era divertido porque era grecorromano. Había caballos embalsamados, jacuzzi, una pileta circular en un espacio muy amplio. La pasamos bárbaro, hicimos todo lo que se pueda pensar. Al retirarme, ya estábamos bastante desprolijos, y los volví a tapar. Cuando salgo me miran y me preguntan ‘¿Qué hay abajo de la lona?’. Porque se veía un mocasín que se asomaba. Me los hicieron bajar y tuve que pagar una multa carísima. Fue tremenda vergüenza”, detalló sin poder controlar la risa.

Intrigado, el entrevistador quiso saber si eso coincidió con la época en la que tuvo tres novias y Levinton replicó que no, pero que ese año de poliamor lo recuerda con mucho cariño. “Yo tenía tres novias oficiales. Fue una época muy linda de mi vida, la verdad. Al margen de lo que uno puede fantasear, había cosas re lindas. Como cuando nos lavábamos los dientes los cuatro, las cosas cotidianas eran divertidas. Vivíamos todos juntos en mi casa y estuvimos un año”, manifestó, luego de aclarar que se trataba de “multiamor” en referencia a que las mujeres también se vinculaban entre ellas.

"Nos separamos pero fue muy lindo, lo recomiendo", aseguró Joaquín Levinton

A pesar de que la relación terminó poco después de su primer aniversario y que, según explicó, los celos internos tuvieron que ver con las tensiones que se vivían dentro del hogar, aseguró que no se arrepiente de haberlo hecho. “Nos separamos, pero fue muy lindo, lo recomiendo”, aseveró a modo de cierre ante la mirada atenta y sorprendida de los demás invitados.