Jennifer Lopez y Ben Affleck: una historia con final feliz digna de una película de Hollywood

"Me volví a reunir con el amor de mi vida y decidimos que íbamos a estar juntos para siempre. El nuestro es un amor real. El amor verdadero existe, quiero que todo el mundo lo sepa". No hace falta añadir mucho más para saber cómo se siente Jennifer Lopez. La actriz, cantante y empresaria estadounidense está en una nube desde que se reencontró con Ben Affleck 20 años después de que rompieran su compromiso. La propia JLO ha reconocido que su historia ha tenido un final feliz que nunca imaginó. "Es el final que nunca ocurriría en Hollywood", ha dicho en su última entrevista Apple Music, bromeando con que no podrían escribir el guión de la película "porque nadie se lo creería".

Jennifer, de 53 años, y Ben, de 50, parecían predestinados a estar juntos. Formaron una de las parejas más admiradas de Hollywood y al cancelar su compromiso en 2004 provocaron un enorme revuelo, especialmente entre sus fans más incondicionales, que habían bautizado cariñosamente a la pareja como 'Bennifer'.

No era el momento, no estaban en el mismo punto y sintieron mucha presión, tal y como la artista ha contado en varias ocasiones: "Fue algo nuevo para nosotros que nos destruyó. Parte de lo que nos destruyó fue la energía externa que nos llegaba. Y nos queríamos. Fue muy duro... pero tuvimos que seguir adelante. Creo que, en cierta manera, eso nos motivó a reconvertirnos y hacer las cosas que terminamos haciendo". "Los dos empezamos a hacer otras cosas, pero no juntos. Teníamos que hacerlo por separado", dijo convencida.

Años de aprendizaje y crecimiento personal

De hecho, no echan la vista atrás ni se arrepienten de lo que hicieron o lo que no hicieron. "Creo que ahora que somos mayores, nos damos cuenta y todo está mucho más claro. No nos hacemos preguntas. Sabemos que somos 'tú y yo', y eso es todo. Durante todo el camino, hasta el final, siempre vamos a ser nosotros".

"Tuvimos que vivir caminos separados e hicimos cosas preciosas, tuvimos unos hijos que son increíbles... pero volvimos a encontrarnos", confiesa la intérprete de On the floor sobre cómo fueron esos años en los que no estuvieron juntos. La artista de origen puertorriqueño cree que estaba predestinada a estar con Ben, ya que fue, ha sido, es y será el gran amor de su vida. "Es increíble lo que ha sucedido", ha confesado demostrando que todavía sigue sin poder creerse todo lo que está viviendo al lado de Ben.

Una nueva vida juntos

Por eso, cuando se reencontraron tenían claro que no querían perder más el tiempo. La pareja se dio el 'sí, quiero' por sorpresa el pasado mes de julio en una ceremonia que tuvo lugar en Las Vegas y que estuvo llena de anécdotas. "Me siento increíble, estoy tan emocionada...", decía JLO en un vídeo minutos antes de contraer matrimonio con el amor de su vida.

Mes y medio después, los actores celebraron su boda soñada rodeados de todos sus amigos y familiares. El lugar elegido fue la mansión que Affleck tiene en Riceboro, en el estado de Georgia. Durante tres días, la pareja festejó su amor por todo lo alto, con fuegos artificiales y muchas sorpresas, aunque rodeados de máxima seguridad.

Su 'modern family'

Más unidos que nunca, Lopez y Affleck han formado una bonita familia junto a los mellizos Max y Emme, de 14 años (fruto del matrimonio de la cantante con Marc Anthony), y Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, los niños que el actor tuvo con Jennifer Garner. El matrimonio vive con sus cinco hijos en la mansión que la artista tiene en Bel-Air, y parece que se han adaptado a la perfección a esta nueva vida en común. "Tienen muchos sentimientos. Son adolescentes... pero va muy bien hasta ahora", dijo Jennifer en una reciente entrevista. "Espero es que sus hijos vean que tienen una nueva aliada en mí", confesó haciendo referencia a los tres hijos de su marido.

Nueva vida de casada ¡y nuevo disco!

La diva del Bronx está viviendo una etapa increíble en lo personal y también en lo profesional, ya que hace unos días anunció el lanzamiento de su nuevo disco This Is Me... Now. Se trata de un álbum cargado de significado, ya que con él se cierra un círculo que comenzó hace dos décadas, cuando publicó This is Me... Then. "Cuando estoy enamorada es cuando estoy más inspirada. En aquella época estaba más inspirada que nunca y no he vuelto a hacer un disco así desde entonces...", ha explicado la protagonista de Planes de boda o Estafadoras de Wall Street.

"This Is Me... Then realmente capturó el momento en el que me enamoré del amor de mi vida. Está todo ahí, en el disco (...) Ahora soy diferente de lo que era hace 18 o 20 años. He crecido, he aprendido cosas... He tenido algunos momentos difíciles. He pasado por un divorcio. He pasado por un montón de relaciones difíciles y cosas privadas que me sucedieron... pero todo eso me trajo hasta aquí y quería reflejar lo que soy ahora y lo que he pasado".