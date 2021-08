JBS entra al negocio del pescado con compra de australiana Huon

(Bloomberg) -- JBS SA, el mayor productor de carne del mundo, se está expandiendo al negocio del pescado con la adquisición de la slamonicultora australiana Huon Aquaculture Group por 425 millones de dólares australianos (US$314 millones).

La operación ya cuenta con el respaldo de los accionistas mayoritarios y debiera completarse a fines de este año tras la aprobación de las autoridades australianas, informó la empresa con sede en São Paulo en un comunicado.

Huon, con sede en Tasmania, es el segundo mayor productor de salmón del país, con una producción de unas 35.000 toneladas de pescado y una cuota de 40% del mercado local, según el comunicado. El magnate minero Andrew Forrest compró en junio una participación del 7,3% en la empresa que cotiza en Sídney por poco menos de 20 millones de dólares australianos (US$15 millones).

JBS, que tiene previsto comprar el 100% de Huon, ya opera en Tasmania con una unidad de procesamiento de carne de vacuno en Longford. La empresa adquirió en abril al productor de carne de cerdo Rivalea, una operación que provocó una investigación pública del organismo australiano de control de la competencia sobre si la hegemonía de la carne tiene un impacto descomunal en ese mercado.

El consumo mundial de pescado está aumentando más rápido que el de carne de vacuno, pollo o cerdo, impulsado por una población mundial en expansión y cada vez más próspera que reconoce los beneficios para la salud de comer productos del mar. La demanda en el mercado de pescado, de US$400.000 millones, es tan grande que está atrayendo a empresas como Cargill Inc., que también está buscando acuerdos para ingresar al negocio de producción y procesamiento de pescado.

“Este es un movimiento estratégico que marca la entrada de JBS al negocio de la acuicultura”, dijo el director ejecutivo, Gilberto Tomazoni. “La acuicultura será una nueva plataforma de crecimiento para nuestro negocio”.

No obstante, Huon recientemente ha tenido problemas para obtener ganancias. La compañía registró una pérdida de 95 millones de dólares australianos en los seis meses que terminaron en diciembre, lo que atribuyó a una menor demanda mundial de salmón en medio de la pandemia de covid-19. Huon dijo en febrero que iniciaría una revisión estratégica para evaluar el potencial de las transacciones a nivel corporativo tras recibir acercamientos no solicitados.

Nota Original:Meat Giant JBS to Enter Fish Market With $314 Million Huon Deal

