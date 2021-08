Jane Valencia, la luchadora mexicana no pudo contener las lágrimas al hablar de su derrota en Tokio

Aunque Jane Valencia perdió en su primer combate de lucha olímpica estilo libre ante la rusa Valeria Koblova en Tokio 2020, su participación fue histórica para México, pues es la primera luchadora en llegar a unos Juegos Olímpicos.

En una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, la atleta jalisciense de 30 años, estuvo al borde del llanto, pues habló de su desempeño en la competencia internacional y de sus planes a futuro.

Valencia, quien compitió en la división de los 57 kilogramos, comentó: "yo venía preparada para otro resultado, no se dio la oportunidad. Luché cada segundo de ese combate. Mientas menos representación tengamos en los Olímpicos, menos favoritismo vamos a tener. Me toca abrir lanza, la próxima vez será diferente".

Foto: Jack Guez / AFP

Luego comenzó a agradecer a quienes la apoyaron durante todo el camino como su esposo, el también luchador dominicano Jaime Espinal, por lo que entre lágrimas dijo: "si no fuera por él, no hubiera clasificado".

Con la voz entrecortada, prosiguió: "pasamos por mucho para llegar aquí, trabajamos muchísimo, muchísimo, lo único que yo le pedía a Dios es que me diera la oportunidad de que se reflejara el trabajo que le habíamos puesto. Me llevo un buen sabor de boca, son mis primeros Juegos Olímpicos, luché como tenía que luchar, hice la estrategia como la tuve que haber hecho"

Foto: Jack Guez / AFP

La jalisciense también espera que, tras su paso por la competencia, otras mujeres sigan sus pasos: "Yo quiero dar un gran ejemplo a todas las niñas, a las mamas, a mis compañeras que son mamás y son atletas, que no se rindan es muy difícil, pero se puede, es un sueño que se tiene que construir con mucho amor, mucha pasión. Me gustaría para París 2024 abrirles la puerta a muchas niñas, que no pasen tantas dificultades y que sí puedan trabajar de la mejor manera".

Sobre su futuro comentó: "me quiero tomar unos días para relajarme, ver a mi hija, a mi esposo y determinar qué sigue para mí, cuál es la siguiente meta y sea lo que sea, espero que esté guiado por las manos de Dios, que me da la fuerza para seguir con el propósito que él tiene conmigo".

Foto: Fred Lee / Getty Images

Jane Valencia cuenta con una larga trayectoria en su disciplina, pues en los Centroamericanos de Veracruz 2014 ganó la medalla de oro en su categoría. En los Panamericanos de Toronto 2015 logró algo histórico, obtuvo la primera medalla en la lucha femenil para México.

Todo apuntaba a que su debut en los Olímpicos sería en Río 2016, sin embargo, por problemas administrativos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), no logró su clasificación.

Ese descalabro hizo que pusiera un alto momentáneo en su desarrollo como luchadora y aprovechó para terminar sus estudios como Médica Cirujana en la Universidad Guadalajara Lamar y se casó con Jaime Espinal, quien ganó una medalla de plata en Londres 2012.

En el 2017 Jane dio a luz a su hija Joy Espinal y luego decidió regresar a sus entrenamientos en la lucha. En una entrevista que dio a ESPN relató que volver fue complicado pues lo hizo en el mismo lugar donde entrena su esposo, en el que hay puros hombres. "No todo el mundo quiere entrenar con una mujer, no saben si voy a tener la capacidad o si voy a mostrar debilidad o no. Entonces fueron poniéndome a prueba y eso hizo sacar más mi carácter", contó la atleta.

La prueba final para obtener su boleto hacia Tokio 2020 llegó en marzo del 2020 en el Campeonato Panamericano de Ottawa, donde logró su objetivo.

Sobre el valor que tiene en ella la disciplina que practica, Jane comentó al citado medio: "la lucha saca siempre lo mejor de mí, saca esa mujer luchona que llevo dentro porque no me rindo".

