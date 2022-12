James Mangold arremete contra trolls que se quejan del “reemplazo” femenino de Indiana Jones

No es una sorpresa que la peor calaña misógina, entre otras cosas, trate de pelear a través de películas y series sus posturas políticas. Tan sólo busquen las falacias de las que se hacen videos en Youtube sobre cualquier protagonista femenina de los últimos cinco años. Eso lo tiene claro James Mangold, director de Indiana Jones and the Dial of Destiny, la quinta entrega del personaje. Pero él ya ha tenido suficiente.

No te pierdas: Harrison Ford confirma que Indiana Jones 5 es la última película de la franquicia en la que lo veremos



De acuerdo con Variety, el director James Mangold no tiene el tiempo o la paciencia para lidiar con falaces trolls. Es por ello que ha salido a desmentir, apenas a unos días del lanzamiento del tráiler de Indiana Jones 5, que no: el personaje de Phoebe Waller-Bridge no va a reemplazar al de Harrison Ford en la película. Y que ese jamás fue el plan, pese a lo que fantoches “insiders” digan en sus comentarios:

Una vez más: nadie va a ‘tomar el manto’ o a reemplazar a Indy o a ponerse su sombrero, ni lo van a ‘borrar’ de alguna forma. Y jamás iba a pasar en ningún corte o borrador, pero los trolls van a ‘trollear’, así es como consiguen sus clics. La diferencia entre trolls p*ndejos y el resto de nosotros es que están intentando ganar dinero de sus sentimientos sobre otras películas y con guerras culturales políticas. Sacan inventos polémicos que vienen de ‘fuentes’ para ganar clics.





Mangold no se equivoca. Tan sólo este año, series como She-Hulk: Attorney at Law (74%) o El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (87%) fueron el enfoque de tremenda campaña de desprestigio desde antes de incluso estrenarse por cuestiones totalmente ajenas al show. Y en particular, sus protagonistas femeninas se volvieron el blanco de todo tipo de ataques: desde los efectos que se usaron, en el caso de la superheroína, hasta la supuesta poca feminidad con la que representaron a la elfa guerrera.



En el caso de Indiana Jones 5, desde que se anunció que Waller-Bridge, actriz y guionista tres veces ganadora del Emmy por Fleabag (100%), iba a participar en el filme, comenzaron las especulaciones sobre su rol. Y no faltó quienes sugirieron que iba a ser el reemplazo del personaje principal. En realidad, y hasta donde se sabe ahora, simplemente dará vida a la ahijada del arqueólogo más famoso del cine. Como Mangold explica, eso es todo.

Continuar leyendo la historia

Te recomendamos: Kathleen Kennedy explica por qué Indiana Jones 4 fue un desastre



Mangold, a quien seguro recuerdan por la excepcional Logan (93%) y más recientemente Contra lo Imposible (94%), claramente está harto de que la discusión continuara girando alrededor de ese rumor incluso cuando ya vimos, en el primer avance, que Ford sigue al centro de la franquicia y que volverá todavía usando sus clásicos sombrero y látigo. Así que pueden dejar la especulación de lado.



Indiana Jones and the Dial of Destiny verá al arqueólogo en la década de los sesenta conforme descubre una conspiración nazi en plena Guerra Fría y al interior del programa para llevar a la humanidad a la luna. El antagonista de la película será Mads Mikkelsen y el filme llegará a cines el próximo 30 de junio, lo que quiere decir que este primer tráiler será todo lo que tendremos durante un buen rato hasta que se aproxime el estreno.

Continúa leyendo: Indiana Jones 5: Se revelan primeras imágenes del personaje de Mads Mikkelsen