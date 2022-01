Jacobo Ostos cuenta entre lágrimas cómo se encuentra y rinde un emotivo tributo a su padre

Jacobo Ostos está pasando por uno de los momentos más duros de su vida tras perder a su padre, el torero Jaime Ostos, que falleció de un infarto en Colombia en la mañana del sábado. El diesto murió al lado de su mujer María Ángeles Grajal y disfrutando de la vida hasta el final, algo que sabe muy bien su hijo menor que, no obstante, lamenta no haber podido estar a su lado. Mientras espera a que su madre regrese a España tras incinerar el cuerpo, Jacobo, roto de dolor, se ha sincerado sobre el difícil trance que atraviesa y ha aprovechado para dedicarle un emocionante homenaje a su padre haciendo un recorrido por toda una vida en imágenes. Escucha sus sentidas palabras y no te pierdas el precioso tributo que le ha dedicado.

José Ortega Cano, en shock tras conocer el fallecimiento de su amigo Jaime Ostos