¿Infracción de derechos de autor? Remaster de Final Fantasy contiene arte con marca de agua

En los videojuegos, como cualquier otro negocio, la infracción de derechos de autor es inadmisible, aunque ha habido varios casos en los que juegos incluyen obras no autorizadas por sus creadores originales. Hoy te hablaremos de Square Enix, puesto que su nuevo juego podría estar infringiendo derechos de autor.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION acaba de salir a la venta y, si bien no está dando de qué hablar por problemas del remake en sí o de rendimiento, hay una pintura dentro del juego que se usaría sin autorización.

En cierto punto de la aventura de Zack Fair, es posible que el jugador puede entrar a una mansión de Shinra, en la que hay varios recuadros colgados en las paredes. Hay una pintura que destaca si se le presta mucha atención, ya que se alcanza a distinguir que tiene una marca de agua del sitio Getty Images, uno de los más grandes repositorios de imágenes.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION incluye una pintura famosa, pero con marca de agua

Estas marcas se usan como especie de sello de identificación que indica la procedencia de la imagen dado que se trata de una versión preliminar del contenido digital. Los usuarios pueden eliminarla si pagan una cuota y así tener la licencia para usarla con varios fines.

La pintura en cuestión es la del crucero londinense Ludgate Circus en 1881, que corrió por cuenta del artista John Crowther y que se modificó ligeramente para ajustarla al recuadro en el juego. Square Enix clonó el recuadro para colocarlo en otros lugares y en total aparece en 3 instancias, de acuerdo con Kotaku.

La licencia más barata de esta pintura cuesta $3000 MXN, pero puede obtenerse en su totalidad a cambio de $8000 MXN.

Imagen: Square Enix, Kotaku

No es la primera vez que Square Enix usa contenido con marca de agua en sus juegos

No se descarta que Square Enix haya pagado por la licencia para usar la pintura dentro del juego, pero simplemente decidiera usar por descuido la versión preliminar. En caso de no haber pagado por ninguna licencia, éste sería un problema para Square Enix, puesto que empleó la pintura para un videojuego con fines lucrativos, lo que significa que infringió derechos de autor. Sin embargo, es muy probable que en este caso Square Enix se contacte con Getty Images para llegar a un acuerdo.

Square Enix no ha hablado al respecto. No obstante, no dudamos que el equipo de desarrollo ya se haya percatado del error y esté trabajando en enmendarlo. Dicho esto, es muy posible que la marca de agua en la pintura ya no esté presente luego de una futura actualización o parche, así que, si quieres ver el recuadro por tu cuenta, te invitamos a que visites la mansión de Shinra cuanto antes.

No es la primera vez que aparentemente por descuido Square Enix incluye contenido con marca de agua en sus juegos. Cuando lanzó Kingdom Hearts III, una escena cinematográfica fue prerrendereada en un programa especializado y se empleó una herramienta que requiere una licencia por la que aparentemente no se pagó, por lo menos en la PC en la que se hizo el proceso, lo que significó que en la secuencia apareciera por fracciones de segundo una marca de agua mientras se ejecutaba el juego.

CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

