Informe especial | Criptomonedas, lo que tenés que saber: cómo y dónde comprar e invertir en Argentina

Argentina es una verdadera crypto-nation. De hecho, varias investigaciones dan cuenta de la importancia del mercado local:

Es el décimo país en adopción , según Chainalysis

Ocupa el sexto lugar en porcentaje de coiners respecto a usuarios de Internet (16,4%) de acuerdo con DataReportal

Existen 3,8 millones de cuentas para operar en base a estimaciones de expertos

En efecto, las criptomonedas se han convertido en un instrumento para dolarizar e invertir ahorros, evitando los límites del mercado de divisas, de modo 100% online y legal. A continuación, todo lo que hay que saber para operar en el país.

¿Dónde comprar criptomonedas en Argentina?

Criptomonedas: es un medio digital de intercambio, que suele contar con un registro público compartido (blockchain) de transacciones. Son prácticamente invulnerables:

Exchanges : son el equivalente digital de las casas de cambio tradicionales . Permiten comprar monedas digitales con pesos o dólares , mediante métodos de pago locales. Los más importantes son SatoshiTango, Bitso, BuenBit, Let'sBit, Lemon, Belo y ArgenBTC

Plataformas P2P: son marketplaces que unen a personas que buscan comprar activos digitales con aquellos que quieren vender. Se pueden intercambiar saldos de cuentas bancarias o fintech, criptomonedas, tarjetas de regalo y sistemas de pago (PayPal, Payoneer, etc). Los más populares son Airtm, Binance y Paxful

El funcionamiento es, a grandes rasgos, similar:

Un usuario indica cuánto quiere comprar

Paga el precio de mercado (oferta-demanda)

Indica cómo abonará: transferencia bancaria o fintech (como Mercado Pago), saldo de PayPal, otras criptomonedas, redes de cobro (como PagoFácil), etc.

Si opera con exchange, directamente recibirá sus pesos y podrá cambiarlos por divisas virtuales

En el caso de los P2P, otro usuario (bróker) acepta esa orden, a quien deberán transferirse fondos para recibir las criptos

Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango, afirma a iProUP que "Bitcoin es el clásico de los nuevos inversores. A modo de testeo, también pueden arrancar con stablecoins", en alusión las monedas estables que tienen precio fijo, como los "criptodólares" USDT, DAI o USDC, que siguen la cotización del billete verde.

En igual sentido, Emiliano Limia, de Buenbit, señala a iProUP que en Argentina perciben "que la gran mayoría elige invertir en stablecoins, por la preferencia histórica de los argentinos por el dólar".

"Aquellas que cotizan como el billete estadounidense, como DAI, son las predilectas, ya que el usuario nuevo puede tener una experiencia muy similar al uso del dólar e intercambiarlo por otra criptomoneda cuando lo desee, sin tener que arriesgarse a la volatilidad".

Agustín Abraham, director de Let'sBit, asegura a iProUP que siempre recomiendan "a los que están por arrancar que investiguen, estudien y aprendan. A partir de ahí uno puede estar preparado para decidir si quiere invertir en alguna divisa".

¿Cómo invertir criptomonedas en Argentina?

Los exchanges de criptomonedas ofrecen la posibilidad de usar el staking, modalidad en la que se "bloquean divisas" durante cierto lapso a cambio de una rentabilidad. Suele compararse su funcionamiento con el del plazo fijo, pero ofrece entre 8 y 20% anual contra el 1% en promedio de su equivalente bancario.

Maximiliano Hinz, director general de Binance para Latinoamérica, señala que "los fondos para arrancar varían dependiendo del activo: algunos tienen mínimos y otros no, si bien suelen ser montos bajos". En el caso de su empresa, se entra con 10 dólares, contra los u$s100 que exige un plazo fijo en cualquier banco local.

Emiliano Limia, de BuenBit, afirma a iProUP: "En plataformas con piso de inversión alto, se forman grupos de usuarios y hacen el staking en conjunto". Así, se reparten proporcionalmente las ganancias.

"La rentabilidad estará determinada por la demanda del activo en cuestión'', señala a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de Belo. Por este motivo, expertos dan cuenta de la importancia de diversificar las inversiones a fin de mitigar el riesgo.

Limia afirma que "si uno quiere hacer staking con una criptomoneda nueva, sin años en el mercado y con pocas referencias, la rentabilidad es mayor, pero también lo es el riesgo". En este caso:

Los inversores conservadores pueden usar las stablecoins , dado que el valor es constante y ofrecen entre 10 y 15% anual

Los agresivos pueden usar las volátiles (Bitcoin, Ethereum, etc.), cuyas ganancias por staking se multiplican con el alza de la cotización (también la pérdida si se deprecia)

¿Cómo comprar y pagar con criptomonedas en Argentina?

Algunos exchanges y plataformas P2P ofrecen una billetera para utilizar los fondos cripto para pagar bienes y servicios. Además, BuenBit y Lemon lanzaron sus tarjetas prepagas para abonar en comercios que acepten Mastercard o Visa, respectivamente, y obtener un reintegro del 2% en divisas digitales.

"Es una prepaga que por ahora funciona con pesos. Estamos trabajando para que pueda abonarse con cripto directamente", confía a iProUP Matías Alberti, country manager de Buenbit Argentina.

Y añade: "Para cargar saldo, tenés que pasar pesos de la cuenta de Buenbit a la tarjeta prepaga. En caso de poseer solo criptomonedas, se puede cargar vendiéndolas por pesos". Así, por cada operación, se reintegran fondos en una cripto al azar de las que ofrece Buenbit.

"El usuario puede setear criptomonedas estables (como DAI y USDT) disponibles en la app para realizar pagos y luego configurar cualquier divisa del catálogo para hacer las compras", señala a iProUP Alejo Bianchi, cofundador de Lemon.

El ejecutivo expresa: "Por cada compra con la LemonCard, recibe el 2% del monto total en bitcoin. Si lo conserva en la app, logra ganancias semanales del 3,5% anual en la misma moneda digital".

¿Qué impuestos pagan las criptomonedas en Argentina?

Los expertos aseguran que los usuarios que se dediquen a la compraventa de criptomonedas de forma habitual deben tener en cuenta ciertas cuestiones impositivas:

1. IVA

"La Ley del Impuesto al Valor Agregado no especifica el tratamiento para la enajenación de monedas digitales. Por ende, sería una actividad 'No alcanzada' o 'No gravada' por IVA'", señala a iProUP Germán Nlhoul, del estudio Criptocontador. Remarca que "la compraventa de criptomonedas entre personas no se factura. Por lo tanto, no pagaría IVA: costo cero".

2. Bienes Personales

"Existe una discusión entre quienes dicen que las tenencias de critpos deberían estar exentas, al ser un bien 'intangible' o 'inmaterial', expresamente fuera de la Ley de Bienes Personales, y los que dicen que estarían gravadas, por un 'activo financiero'", señala Nlhoul. En su visión, la opción correcta es la primera: "Un Bitcoin está en el éter, no es un billetito que se toca y guarda. Así que hasta acá seguimos con el costo cero".

3. Ingresos Brutos

Nlhoul enumera los elementos centrales de este tributo:

Habitualidad: la frecuencia con que se hacen las operaciones

Onerosidad: se debe obtener un lucro o ganancia con las operaciones

Elemento espacial: en qué territorio se transacciona

"Sería fácil determinar cuándo se está frente a una actividad onerosa. Pero, ¿cómo determinar si se está desarrollando una actividad habitual o unas pocas operaciones aisladas?", sentencia.

Según Nlhoul, "en el 'arbitraje de criptomonedas' se realiza compraventa de manera frecuente, que sí estaría alcanzada por el impuesto provincial. De hecho, Córdoba y Tucumán gravan estas operaciones, pero con buen criterio consideran como base imponible la diferencia entre ventas y compras, a una tasa preferencial".

Con respecto a la territorialidad, el especialista señala que "si no se encontrasen ubicadas en territorio de tales provincias, no se estaría ante una actividad gravada en Ingresos Brutos".

4. Impuesto a las Ganancias

"Este es el único impuesto que sí o sí hay que abonar. No importa la habitualidad: hagas una o 100.000 operaciones, vas a tener que pagar", advierte Nlhoul. Y añade que el monto a cancelar "dependerá de si la ganancia fue de fuente argentina o extranjera", aunque se pueden deducir gastos, por ejemplo, de luz o Internet.

Mariano Neira, del Estudio Neira, Nuñez y asociados, añade tres posibles escenarios:

" Si los bienes se encuentran situados en redes, billeteras, brokers y exchanges ubicados en el exterior , sería venta 'de fuente extranjera', por lo que existe derecho a todas las deducciones generales y particulares que prevé la ley"

" Si son países con los que Argentina tiene adoptado algún convenio para evitar la doble imposición , se considera la fuente y gravabilidad en la nación de determinación de la venta. De haber abonado impuestos análogos en el exterior, podrán computarse en la declaración local"

"Si quien percibe la renta es un extranjero no residente, tendrá el tratamiento de 'beneficiario del exterior', debiendo el ente pagador o representante en el país retener en la fuente el impuesto tomando para este tipo de rentas la determinación de la renta con la deducción o renta presunta que permite la ley"

En todos los casos, la alícuota es de 15% si la operación se realizó en dólares o 5% en caso de que se utilizaran pesos. Es decir, esto último sólo aplicaría si se compran con divisa local en exchanges argentinos.

Los expertos recomiendan antes de ingresar asesorarse tanto en el plano impositivo, como en el funcionamiento de los mercados de criptomonedas, y nunca destinar un capital que sea vital para gastos corrientes. Una inversión a conciencia también es un requisito a la hora de ingresar en las finanzas 4.0.