¡El incidente entre Thalía y Anitta durante los ensayos de los Latin Grammy!

Cuando dos huracanes de la vida y de la música se encuentran, el resultado es una bomba explosiva de arte y energía imparable.

Eso es lo que ha pasado ante el encuentro de Thalía y Anitta, dos de las presentadoras de los premios Latin Grammy de este año. La complicidad entre ambas mujeres surgió de inmediato y con ella un sinfín de anécdotas y momentos divertidos.

Uno de ellos casi le cuesta la nariz a la cantante brasileña. Entre risa y risa, la intérprete de "Desde esa noche" golpeó sin querer con su zapato a su compañera y todo quedó grabado.

(Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy) Thalía y Anitta

Fue la propia Thalía quien lo publicó en sus redes y se disculpó. Afortunadamente la cosa no llegó a mayores y quedó reducido a una broma que no olvidarán nunca.

"Y ahora me voy hacer una nueva cirugía de nariz después de esto jajajaja", escribió entre risas Anitta ante la publicación de la artista mexicana.

Lo cierto es que tanto ellas dos como sus colegas Luis Fonsi y Laura Pausini, también a cargo de la presentación, han formado un equipo perfecto que, además de trabajar mucho, se lo están pasando en grande.

Así lo reflejan las publicaciones que todos han compartido en sus redes.

Comienza la cuenta atrás de los premios Latin Grammy 2022 que se celebran esta noche en la colorida ciudad de Las Vegas.