Incendio en plataforma de Pemex reduce producción en un cuarto

(Bloomberg) -- Un incendio en una plataforma de Petróleos Mexicanos dejó cinco muertos y reducirá la producción del gigante petrolero en aproximadamente una cuarta parte, al tiempo que la compañía realiza una búsqueda de trabajadores que siguen desaparecidos y se apresura a reparar el daño.

El incendio de la plataforma E-Ku-A2 en el Golfo de México, frente al estado de Campeche, obligó a Pemex a cerrar 125 pozos petroleros y a recortar la producción total en 421.000 barriles por día. El director ejecutivo, Octavio Romero, dijo que aún no hay una fecha para reanudar la producción, pero que podría llevar días y que las exportaciones “seguramente” se reducirán este mes.

“Esperamos que entre hoy y mañana ya tengamos la suficiente electricidad que nos permita echar a andar esos pozos”, indicó Romero a la prensa este lunes.

El incendio es un duro golpe para el productor estatal, que recientemente ha intensificado sus esfuerzos para revertir una década y media de producción en declive y lucha bajo la carga de deuda más alta entre cualquier otra compañía petrolera importante, la deuda es de US$115.000 millones.

El desastre se produce inmediatamente después de un incendio cerca del complejo Ku-Maloob-Zaap de la empresa debido a una fuga de gas de un gasoducto marino. El enorme incendio en el mar el mes pasado atrajo la atención internacional y las críticas de la activista Greta Thunberg, y el senador estadounidense Bernie Sanders.

La interrupción de la producción causada por el último incendio de la plataforma podría afectar los suministros de las refinerías del Golfo, que dependen del petróleo mexicano para 38% del crudo extranjero que procesan. Fabricantes de combustible, entre ellos Valero Energy Corp, Phillips 66 y Chevron Corp., se encuentran entre los mayores compradores estadounidenses este año, según datos compilados por Bloomberg.

Las consultas por los crudos pesados ​​canadienses y colombianos que compiten con el Maya mexicano para abastecer a las refinerías del Golfo se incrementaron, aunque no se han cerrado acuerdos, según los operadores.

La empresa indicó que está transportando un generador de electricidad a la plataforma para reactivar la actividad de los pozos.

Romero dijo que el incendio no tiene nada que ver con el mantenimiento de la plataforma, y ​​que el accidente ocurrió durante las obras de revisión. Actualmente, Pemex está realizando una búsqueda de dos trabajadores desaparecidos y realizará una inspección completa de las instalaciones, señaló el gerente general. Así mismo, seis trabajadores con quemaduras están recibiendo tratamiento en hospitales cercanos.

Los inversionistas no se inmutaron por la noticia, en tanto que los bonos de Pemex con vencimiento en 2050 subieron 0,25 centavos por dólar a US$93,69, aunque redujeron las ganancias obtenidas al principio del día.

