Importante autoridad mexicana considera que de terminar el anillo de compromiso debería ser devuelto

Getty Images

Cuando una pareja se compromete en matrimonio, normalmente, el novio le entrega a quien desea como su futura esposa un anillo de compromiso. Sin embargo, en muchas ocasiones la boda no se lleva a cabo y surge la controversia si la mujer debe o no devolver a quien hubiera sido su marido la importante joya. Algunas personas dicen que deben conservarlo porque fue algo comprado exprofeso para ellas; mientras otras, consideran que no deben quedarse con lo que representa un enlace que no sucedió.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio PUBLICIDAD

Ante esta polémica Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, dio su punto de vista al respecto. Según refiere el diario mexicano Excélsior, este abogado considera que anillo de compromiso debería ser devuelto si la relación se rompe antes de la boda, ya que se entrega bajo la condición de celebrar el matrimonio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las consideraciones morales y legales pueden variar en cada situación, y en algunos casos no existe una obligación legal para devolver el anillo.

"Por un lado, la persona que recibe el anillo siente que ya es de su propiedad, fue un regalo. Por el otro lado, se trata de un regalo que de alguna manera estaba condicionado a que se celebrara una boda", expresó Saldívar en su cuenta de TikTok. "Es un anillo de compromiso".

Getty Images

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

De acuerdo con este profesional de las leyes, el asunto puede tomarse más difícil si la joya forma parte de un legado importante. "Más se complica el tema cuando el anillo resulta que es una reliquia familiar. Creo que, en todo caso, cuando se rompe el compromiso más allá de lo jurídico, es de buen gusto que cada quien se quede con lo suyo", continuó. "Ojalá estos asuntos se puedan arreglar de común acuerdo".

El Código Civil de la Ciudad de México establece que las donaciones antenupciales, como el anillo de compromiso, quedan sin efecto si el matrimonio no se realiza. Por lo tanto, legalmente hablando, jurídicamente no se obliga a devolverlo.