La importancia de estar informados para elegir mejor: el problema de la combustión

Hay una demanda que crece entre los fumadores adultos en todo el mundo: estar informados para elegir mejor. Confusión, mitos, datos engañosos: todo empaña y perjudica un análisis serio y fundado en datos que permita entender que hoy en el mundo existen alternativas a los cigarrillos convencionales y cuáles son, para tomar decisiones informadas y responsables.

En este sentido, la investigación de científicos y especialistas sobre el problema de la combustión toman mayor relevancia y se han vuelto claves para aquellas personas que por alguna razón no abandonan el hábito de fumar, pero quieren conocer de las alternativas que hoy ya existen.

Los datos y la experiencia han demostrado algo en forma muy contundente: el mayor problema del tabaquismo es la combustión. Cuando se enciende un cigarrillo se llega a temperaturas de alrededor de los 900°C, y se generan así más de 6.000 sustancias químicas, muchas de las cuales se consideran dañinas o potencialmente dañinas.

El mensaje es claro desde las organizaciones: lo mejor que puede hacer un fumador es dejar de fumar, sin embargo, esta información es fundamental para aquellos fumadores que eligen no dejar el tabaco y la nicotina por completo. Para ellos, los productos sin humo, como los de tabaco calentado, se presentan como alternativas basadas en la ciencia que se fabrican bajo los más altos controles de estándar, calidad y seguridad. Es importante recalcar que estos productos siguen teniendo nicotina, que si bien es adictiva y no está exenta de riesgos, no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaco.

De acuerdo a una encuesta internacional publicada por una de las principales compañías tabacaleras del sector, Philip Morris International (PMI), realizada entre casi 30.000 adultos de 26 países -incluido Argentina- por la consultora de investigación independiente Povaddo, un gran número de fumadores adultos desconocen que hay mejores alternativas a los cigarrillos o cuentan con información falsa o engañosa, lo que no les permite tomar una decisión con toda la información disponible.

Continuar leyendo la historia

Se observa además una clara demanda para que haya una revisión colectiva de los hechos y la ciencia sobre los productos sin humo. Casi ocho de cada diez encuestados (79%) están de acuerdo en que los fumadores adultos que de otro modo seguirían consumiendo cigarrillos deberían tener acceso a información precisa sobre las alternativas sin humo. En la Argentina, esa cifra alcanza al 86% de las personas consultadas.

Otro dato contundente: el 63% de las y los fumadores estaría más dispuesto a cambiar a una alternativa mejor (los productos de tabaco calentado) si tuvieran claro en qué se diferencian estos productos de los cigarrillos convencionales y la ciencia que los sustenta.

La decisión de apostar por la investigación y escuchar al consumidor

PMI, una de las principales compañías del sector, trabaja desde hace más de 20 años en el desarrollo y la investigación de alternativas al cigarrillo convencional basadas en la ciencia. Puntualmente, en 2016 se comprometió con la construcción de un futuro libre de humo bajo la premisa de dejar de vender cigarrillos convencionales, en línea con la profunda transformación de la industria y el negocio que viene llevando desde hace más de 20 años.

"Estamos muy orgullosos de ser la primera compañía de la industria tabacalera en tener un compromiso tan profundo con la creación de un futuro libre de humo y creemos que estamos haciendo un gran trabajo en la difusión y apertura de todos los avances científicos a la fecha", expresan desde PMI.

Este logro solo ha sido posible por dos razones: la enorme apuesta a la inversión en investigación y desarrollo y, además, la decisión de escuchar a las y los consumidores para entender sus demandas e inquietudes.

"La gente espera que los organismos de salud pública y los reguladores lleguen a un consenso científico en torno a las alternativas sin humo innovadoras y proporcionen a los adultos que fuman información basada en la evidencia sobre estos productos", sostiene al respecto Grégoire Verdeaux, Vicepresidente Senior de Asuntos Externos de PMI.

Según Verdeaux, "la desinformación sobre las alternativas sin humo, a menudo basada en opiniones, es un problema persistente que tiene consecuencias en el mundo real. Adoptar los hechos, las tecnologías innovadoras y la ciencia es una responsabilidad compartida por la industria, las autoridades sanitarias y los gobiernos, y es lo mínimo que podemos hacer para impulsar un cambio positivo para el mundo. En Philip Morris International damos prioridad a la transparencia a medida que transformamos nuestro negocio para ofrecer un futuro sin humo, invitando a los hacedores de política, a la comunidad científica y a las ONG a revisar y verificar nuestros hallazgos científicos".

Desde la compañía multinacional entienden que impulsar la difusión de las investigaciones en torno a la combustión y las nuevas alternativas puede generar un cambio rotundo en la vida de más de 1.100 millones de fumadores en el mundo. Las transformaciones llevan tiempo, pero es clave compartir la información certera y los nuevos hallazgos que derriben mitos y permitan construir un futuro libre de humo.