Un impenitente Boris Johnson testificará este mes en comisión que investiga fiestas en cuarentena

El ex primer ministro británico Boris Johnson asiste a la Cumbre Global del Poder Blando en el centro QEII de Londres

Por Elizabeth Piper y Sachin Ravikumar

LONDRES, 3 mar (Reuters) - El ex primer ministro británico Boris Johnson prestará declaración a finales de este mes en una investigación sobre si engañó al Parlamento respecto de las fiestas ilegales que se celebraron en su despacho y residencia en el número 10 de Downing Street durante los confinamientos por el COVID-19.

En una actualización de su trabajo que servirá de base para el interrogatorio al exdirigente, un grupo de legisladores conocido formalmente como Comisión de Privilegios dijo que había recabado pruebas de múltiples testigos sobre las fiestas, pero que Johnson aún no les había entregado un escrito.

A pesar de que el informe es una actualización y no una conclusión final, Johnson se apresuró a decir que le exculpaba de la acusación de cometer "desacato al Parlamento", repitiendo su argumento de que no era consciente de que ninguna reunión que haya incumplido sus propias normas sobre el coronavirus.

"El señor Johnson ha aceptado la invitación del Comité para declarar oralmente en público en la semana que comienza el 20 de marzo", dijo el Comité de Privilegios en un comunicado.

El llamado escándalo "partygate" acabó provocando la caída de Johnson, tras meses de informaciones según las cuales él, junto con otras altas personalidades del Gobierno, había estado presente en fiestas mientras que la mayoría del resto de británicos estaban obligados a quedarse en casa.

La protesta provocó la renuncia en ese momento de gran parte de su equipo de ministros, incluido el actual primer ministro, Rishi Sunak, y Johnson dimitió en septiembre. Johnson argumenta que no era consciente de que ninguno de los acontecimientos que tuvieron lugar en Downing Street haya infringido las normas por el COVID-19.

En el centro de la investigación están las declaraciones que Johnson hizo al Parlamento en diciembre de 2021 sobre las fiestas en Downing Street cuando las leyes sobre el coronavirus mantenían a la gente en casa y prohibían las reuniones en el interior.

Continuar leyendo la historia

"Se siguieron todas las orientaciones en el Número 10", dijo Johnson al parlamento ese mes, seguido siete días después por: "Se me ha asegurado repetidamente desde que surgieron estas acusaciones que no hubo ninguna fiesta y que no se rompieron las reglas COVID".

DESAFIANTE

La comisión afirmó que las pruebas "sugieren claramente que las infracciones de las directrices habrían sido obvias" para Johnson en el momento en que asistió a las reuniones. Hay pruebas de que quienes asesoraban a Johnson estaban preocupados de que estuviera infringiendo las normas, añadió.

La comisión sólo está facultada para comunicar al Parlamento sus conclusiones sobre si Johnson debe ser declarado culpable de "desacato", por lo que puede recomendar sanciones que van desde disculpas verbales hasta la expulsión del Parlamento.

Sus conclusiones, y cualquier sanción a Johnson, tendrían que ser aprobadas por el Parlamento.

Johnson se mostró desafiante tras el informe provisional.

"De este informe se desprende claramente que no he cometido ningún desacato al Parlamento. También está claro que lo que he estado diciendo sobre este asunto desde el principio ha sido reivindicado", dijo en un comunicado.

(Reporte de Elizabeth Piper, Andrew MacAskill, Farouq Suleiman y Sachin Ravikumar; Editado en español por Javier López de Lérida)