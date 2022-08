El impacto de la suba de tarifas en el IPC sería de entre 2,3 y 4,3%

Flavia Royón, secretaria de Energía, durante los anuncios sobre las tarifas de luz y gas - Créditos: @Fabián Marelli

Conocidos los aumentos que tendrían los distintos usuarios de luz, gas y agua de acuerdo con la segmentación que estipuló el Gobierno, una de las incógnitas es cuánto impactarán esas subas en el índice de precios al consumidor (IPC) que elabora mes a mes el Indec. En este sentido, diferentes consultoras están elaborando escenarios que dan cuenta de una incidencia de entre 2,3 y 4,3% en el acumulado entre septiembre y marzo próximos.

La consultora EcoGo plantea dos casos posibles con incidencias diferentes. Uno sería que los que no solicitaron el subsidio lo reciben o no según la distribución de aquellos que lo solicitaron, y otro, que los que no solicitaron el subsidio no lo reciben.

"ESTAMOS REGALADOS" La noche porteña, copada por chilenas y brasileñas que arrasan en boliches y restaurantes

Siguiendo este último escenario, entonces, en septiembre, la incidencia del aumento de la luz en el IPC sería de 0,3%; en octubre, 0; en noviembre, 0,5%; en diciembre, 0; en enero, 0,4%; en febrero, 0, y, en marzo, 0. El acumulado sería de 1,17%.

En el caso del gas, en septiembre la incidencia sería de 0,1%; en octubre, 0; en noviembre, 0,2%; en diciembre, 0; en enero, 0,2; en febrero, 0; y, en marzo, 0, para un acumulado de 0,53%.

Por último, para el agua, la incidencia en septiembre sería 0%, en octubre, 0,1%; en noviembre, 0,3%, en diciembre, 0; en enero, 0,2%; en febrero, 0, y, en marzo, 0,1% con un acumulado de 0,63%

Es decir que la incidencia del aumento de todos los servicios en el acumulado septiembre-marzo sería del 2,34%.

En tanto, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, estimó que el impacto inflacionario del aumento de tarifas entre septiembre y marzo próximo sería de 4,3% de piso (0,4% por gas, 1% por electricidad, 1% de agua y 1,9% de los servicios que se cobran vía expensas). Lo que hizo fue capturar en promedio cuánto aumentarían los distintos servicios teniendo en cuenta que a algunos les aumentarán más que a otros. En cuanto a los meses, la incidencia en agosto sería del 0,8%; en septiembre, del 1,8%; en enero, del 1,4%, y, en marzo, del 0,3%.

“En el IPC vos tenés un componente dentro de vivienda que incluye los servicios, pero el impacto de estos aumentos también se va a sentir a través de expensas, porque a los consorcios les van a sacar los subsidios. Esto último es más difícil de estimar, pero hay que hacerlo porque tiene un impacto inflacionario. A la gente le va a venir más de expensas porque el edificio va a tener que pagar más de luz y de gas, por ejemplo”, explicó Tiscornia.

A esto habría que sumarle que también les van a sacar los subsidios a los comercios, es decir que van a aumentar los costos de algunas empresas y eso va a provocar inflación. “Ese sería un impacto adicional que no podemos medir, pero va a existir”, agregó. Por último, dijo que la suba de combustibles impactará en un 0,05% en agosto y un 0,1% en septiembre.